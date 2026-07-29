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JE LI SPAVAO?

VIDEO Trump zadrijemao na Grahamovom sprovodu? Bijela kuća: 'Razmišljao je o gubitku'

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Trump zadrijemao na Grahamovom sprovodu? Bijela kuća: 'Razmišljao je o gubitku'
Foto: Evelyn Hockstein
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Ovo nije prvi put da se Trump našao pod povećalom zbog snimki na kojima se čini da teško ostaje budan tijekom javnih događaja

Američki predsjednik Donald Trump našao se u središtu pozornosti nakon što su se tijekom sprovoda republikanskog senatora Lindseyja Grahama na društvenim mrežama proširile tvrdnje da je zadrijemao. Na snimkama iz Nacionalne katedrale u Washingtonu vidi se Trump kako sjedi u prvom redu, povremeno spušta glavu i dulje drži oči zatvorenima. Iako se sa snimci ne može sa sigurnošću utvrditi je li doista spavao, prizori su izazvali brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

- Da, ljudi, to je čovjek koji drži kodove za nuklearno oružje. Razmislite o tome - napisao je jedan korisnik na platformi X.

Drugi su podsjetili kako je Trump godinama svog prethodnika Joea Bidena nazivao "Pospanim Joeom" te ga prozivao zbog navodnog drijemanja tijekom obavljanja predsjedničkih dužnosti.

- Da je Biden prespavao sprovod prijatelja, slušali bismo o tome i za deset godina - napisao je jedan korisnik, dok su drugi stali u Trumpovu obranu poručivši da je "prilično lako zaspati u crkvi".

Bijela kuća odbacuje tvrdnje: Razmišljao je o gubitku...

Na prozivke je reagirala i Bijela kuća, koja tvrdi da predsjednik nije spavao, nego je bio duboko potresen smrću dugogodišnjeg prijatelja.

- Predsjednik Trump razmišljao je o gubitku svog dragog prijatelja Lindseyja Grahama, kojem je upravo održao prekrasan govor. Svatko tko tvrdi drukčije izopačeni je idiot - rekao je glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle za The Independent.

Ovo nije prvi put da se Trump našao pod povećalom zbog snimki na kojima se čini da teško ostaje budan tijekom javnih događaja. CNN-ov medicinski analitičar Jonathan Reiner u svibnju je izjavio da predsjednik pokazuje znakove ozbiljne dnevne pospanosti, iako je naglasio da ga nije osobno pregledao.

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- Predsjednik pati od ozbiljne dnevne pospanosti. Vrlo često zaspi. Više je puta zaspao u Ovalnom uredu dok su ljudi razgovarali s njim - rekao je Reiner, dodajući da kronični poremećaji spavanja mogu povećati rizik od problema s pamćenjem i drugim kognitivnim sposobnostima.

Bijela kuća i ranije je odbacivala takve tvrdnje, ističući da je Trump iznimno energičan i potpuno sposoban za obnašanje predsjedničke dužnosti.

Trump je na sprovodu održao govor u kojem je Lindseyja Grahama nazvao voljenim prijateljem, uglednim državnikom, velikanom američkog Senata i "istinskim američkim originalom". U govoru se i našalio na račun senatorove snažne potpore američkim vojnim intervencijama.

- Nikada nije vidio rat koji mu se nije svidio - rekao je Trump.

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Lindsey Graham preminuo je 11. srpnja u 71. godini od posljedica puknuća aorte povezanog s kardiovaskularnom bolešću. Bio je jedan od najutjecajnijih republikanskih senatora te snažan zagovornik američke vojne pomoći Ukrajini i Izraelu.

Na posljednjem ispraćaju okupili su se brojni američki dužnosnici i strani državnici, među kojima ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

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