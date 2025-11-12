VIDEO Trumpova bizarna izjava: 'Nitko ne zna što su magneti'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je dospio u središte pozornosti, ovoga puta bizarnom izjavom o magnetima tijekom događaja u Ovalnom uredu, piše The Independent. Dok je prisustvovao polaganju prisege novog veleposlanika u Indiji, Trump je iskoristio priliku za medije kako bi iznio niz nepovezanih tvrdnji, od kojih je ona da "nitko ne zna što su magneti" brzo postala viralna.

Novinarka CNN-a Kaitlan Collins u Ovalnom uredu upitala je u ponedjeljak, 10. studenog Trumpa o kritikama stranačke kolegice Marjorie Taylor Greene. Umjesto izravnog odgovora, Trump je krenuo u dugu digresiju koja je obuhvatila NATO, Kinu i, naposljetku, magnete, povezujući ih s kineskom kontrolom nad rijetkim zemnim metalima.

- Kina nas je namjeravala udariti rijetkim zemnim metalima. Svi se pitaju: 'Oh, što to znači?' Magneti. Da je Kina odbila isporučivati magnete, jer oni imaju monopol na magnete koji je nastajao tijekom 32 godine, ne bi se proizveo nijedan automobil na cijelom svijetu. Ne bi bilo radija. Ne bi bilo televizije. Ne bi bilo interneta. Ne bi bilo ničega jer su magneti tako važan dio - započeo je Trump.

'Nitko ne zna što su magneti'

Nakon što je istaknuo njihovu presudnu važnost za modernu tehnologiju, uslijedila je rečenica koja je zbunila mnoge: "A nitko ne zna što su magneti. I nisu pretjerano sofisticirani, ali izgradnja sustava magneta trajala bi dvije godine."

Cijelu priču o kineskoj prijetnji Trump je iskoristio kako bi pohvalio vlastite pregovaračke vještine. Tvrdio je da je spriječio katastrofu nametanjem visokih carina koje su, prema njegovim riječima, natjerale Peking na popuštanje.

- Da nisam bio u stanju reći Kini: 'Gledajte, ako nam to namjeravate učiniti, naplatit ćemo vam carinu od 158 posto'... Kina je odmah nazvala i rekla: 'Slušajte, sklopit ćemo mir.' I sklopili smo mir. Postigli smo nevjerojatan dogovor - rekao je predsjednik, dodavši kako sada "Kina plaća carine Sjedinjenim Državama, a ne obrnuto, kao što je uvijek bilo."

No, američki mediji navode da ta izjava nije točna. Carine ne plaćaju izvoznici, već uvoznici, a taj se trošak najčešće prebacuje na potrošače kroz više cijene proizvoda. Sam sporazum, koji još nije službeno potvrđen, navodno uključuje smanjenje američkih carina na neku kinesku robu u zamjenu za suspenziju kineske kontrole izvoza rijetkih zemnih metala.

Nije prvi put: Voda kao zakleti neprijatelj magneta

Ovo nije prvi put da Trump iznosi neobične teorije o magnetima, koje se često kose s osnovnim zakonima fizike. Tijekom predizbornog skupa u Iowi prošle godine, iznio je znanstveno neutemeljenu tvrdnju da voda uništava magnete.

- Sve što znam o magnetima je ovo: dajte mi čašu vode, pustite me da je prolijem po magnetima i to je kraj magneta - izjavio je tada.

Sličnu je tezu ponovio i prošlog mjeseca tijekom govora američkim vojnicima u Japanu, ali i ranije, kritizirajući upotrebu magnetskih katapulta na nosačima zrakoplova poput USS Gerald R. Ford. Tvrdio je da je hidraulika pouzdanija jer se magneti mogu onesposobiti "malom čašom vode". Stručnjaci su takve tvrdnje odbacili kao besmislene.

'Što uopće pokušava reći?!'

Trumpova posljednja izjava o tome kako "nitko ne zna što su magneti" izazvala je burne reakcije na internetu. Korisnici društvene mreže X brzo su počeli ismijavati predsjednikovu izjavu.

- Kad Trump nešto ne zna, onda kaže da to nitko ne zna - napisao je jedan korisnik. Drugi se nadovezao: "Tko uopće može shvatiti što pokušava reći? Nema nikakvog smisla!" Jedan je komentar sažeo opću zbunjenost i frustraciju dijela javnosti: "Jesam li jedini koji ovo čuje? Osjećam se kao da doživljavam moždani udar."

Iako su Trumpove izjave o magnetima bizarne, tema rijetkih zemnih metala, ključnih za njihovu proizvodnju, od iznimne je strateške važnosti. Kina doista kontrolira više od 90 posto svjetske proizvodnje kritičnih minerala poput disprozija i terbija, koji su neophodni za izradu svega, od pametnih telefona i automobila do dronova i projektila. No, umjesto ozbiljne rasprave o geopolitičkoj ovisnosti, javnost je ponovno dobila lekciju iz Trumpove alternativne fizike, što je postao zaštitni znak njegove komunikacije koja često zanemaruje činjenice u korist dramatičnog narativa.