VIDEO Uhitili mladića u New Yorku zbog grudanja policajaca

Snježna oluja koja je zatrpala New York donijela je gotovo pola metra snijega, ali i ozbiljne političke probleme. Naime, nakon što je u jednom parku na Manhattanu grudanje izmaknulo kontroli, rasplamsao se žestok sukob između gradonačelnika Zohrana Mamdanija i vrha policije, a jedan je muškarac zbog 'napada grudama' i uhićen. Snimke, koje su nastale u ponedjeljak poslijepodne u Washington Square parku, prikazuju masu ljudi kako usred snježne mećave baca grude i to ne samo međusobno. U jednom trenutku dio okupljenih počeo je gađati i policajce, javlja New York Post.

Gusmane Coulibaly (27) uhićen je zbog napada na policajce u ponedjeljak - nakon što se incident između Njujorčana i policajaca tijekom mećave pretvorio u prvi test za gradonačelnika Zohrana Mamdanija s policijskim čelnicima.

- Coulibaly je prethodno uhićen prije manje od tri tjedna zbog pokušaja pljačke u tranzitnom sustavu, javila je njujorška policija.

Mamdani se u utorak našao na meti kritika nakon što je predsjednik sindikata, koji predstavlja njujorške policajce, optužio gradonačelnika da umanjuje ozbiljnost incidenta, odnosno napad grudama snijega na policajce.

- Vidio sam snimke grudanja. Mislim da je to bilo grudanje, rekao je gradonačelnik tijekom konferencije za novinare kada su ga više puta pitali treba li itko biti optužen za incident.

Mamdani je ponovio svoj stav i u srijedu, na drugoj konferenciji za novinare.

- Ono što sam vidio bila je gruda koja je izmakla kontroli i treba se prema tome tako i odnositi, rekao je.

Posjetitelj parka rekao je za da je sve počelo kao bezopasna zabava, ali se pogoršalo kada je nekoliko mladih ljudi počelo bacati snijeg s krova WC-a u parku.

- Nije trebalo biti nasilno. Počelo je kao vrlo zabavna stvar, a onda, znate, samo se pogoršalo. Nije bilo starije djece ili starijih ljudi ovdje. Samo su se mala djeca zabavljala. A onda je to postala neka vrsta prepirke između njujorške policije i te male djece, rekao je svjedok.

Policija kaže da je gomila počela bacati grude snijega na njih i nastavila ih gađati, kao i njihova vozila, dok su napuštali park. Gradonačelnik i njujorška policija rekli su da su dvojica policajaca zbrinuta zbog lakših ozljeda, uključujući posjekotine. Policijska povjerenica Jessica Tisch izjavila je u utorak navečer u objavi na X-u da se incident istražuje, a njujorška policija smatra da je ponašanje koje je vidljivo na snimkama sramotno i kriminalno. Iako Mamdani nije opisao incident kao napad, više je puta osudio svakoga tko bi se suprotstavio policiji.

- Želim reći da su policajci bili na prvoj crti kako bi pomogli našem gradu da odgovori na ovu mećavu. Čuvali su sigurnost Njujorčana, a također su bili u središtu naših napora da izvučemo automobile iz ovakvih uvjeta i osiguramo da naša kola hitne pomoći, naši autobusi MTA-a, mogu nastaviti funkcionirati diljem ovog grada. Oni i cijela naša gradska radna snaga zaslužuju da se prema njima postupa s poštovanjem. Jedina osoba u našoj gradskoj radnoj snazi, ​​koja zaslužuje da se prema njoj postupa kao prema grudi snijega - sam ja, rekao je novinarima u utorak.

Međutim, gradonačelnikove primjedbe nisu se svidjele čelnicima Udruge dobrotvora policije. Predsjednik sindikata, Patrick Hendry, objavio je u utorak izjavu u kojoj je gradonačelnikov odgovor nazvao 'potpunim neuspjehom vodstva'.

- Ovo je bilo sramotno. Nije bila šala. Nije bila igra. Bio je to žestoki napa, rekao je.

Christina Greer, izvanredna profesorica politologije na Sveučilištu Fordham, izjavila je za ABC News da je bilo neizbježno da će se Mamdani i policijski čelnici sukobiti, s obzirom na gradonačelnikove prošle kritike njujorške policije i otpor republikanaca diljem zemlje.

- Mamdani je toga svjestan i pokušava uravnotežiti ono što su neki ljudi smatrali prilično bezazlenim, a njujorška policija to je vidjela kao drugačiji način. Također je svjestan da postoje skupine koje, iskreno, ne žele da on uspije, rekla je.

Greer je primijetila da je, iako je tek na samom početku svog mandata, Mamdani poduzeo pametne prve korake kako bi pokazao, ne samo njujorškoj policiji, već i svojim kritičarima da mu je stalo do njegovih policajaca. Ti potezi uključuju ispriku za prethodne kritike i zadržavanje Tischa na mjestu povjerenika.

- Čak i u svojoj reakciji na incident s grudama snijega, gdje je gradonačelnik više puta rekao da bi ga trebalo gađati grudama, to je ukazivalo na osjećaj poniznosti, smatra Greer.

Međutim, rekla je da će gradonačelnik morati nastaviti surađivati ​​s njujorškom policijom tijekom cijelog svog mandata u gradskoj vijećnici, budući da se smatra zvijezdom demokratskog progresivnog pokreta.

- Pitanje iza svega ovoga jest može li on održati grad sigurnim? Nije fer da se ova situacija smatra stvarnom procjenom kada govorimo o grudama snijega, a ne o metcima, rekla je Greer.