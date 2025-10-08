Obavijesti

ČUDNO SE PONAŠAO

VIDEO Uhitili monstruma iz Arizone: Izrešetao je metcima mladi par na kampiranju...

Piše Ivan Jukić,
Foto: YouTube

Tinejdžeri su nestali 26. svibnja, nakon što je majka jedne od žrtava prijavila da joj se kći nije vratila s kampiranja s prijateljima. Kao posljednja poznata lokacija navedena je upravo planina Ord

Nekoliko mjeseci nakon što su tijela dvoje tinejdžera pronađena mrtva na izoliranoj planinarskoj stazi u Arizoni, policija je uhitila osumnjičenog za njihovo ubojstvo, objavio je ured šerifa okruga Maricopa, prenosi ABC News.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uhićen je Thomas Brown (31), kojeg policija sumnjiči da je ubio 18-godišnju Pandoru Kjolsrud i 17-godišnjeg Evana Clarka. Njihova tijela pronađena su još u svibnju na planini Ord — popularnom, ali zabačenom području koje često posjećuju planinari i kamperi. Prema navodima policije, oboje su bili izrešetani mecima.

Tinejdžeri su nestali 26. svibnja, nakon što je majka jedne od žrtava prijavila da joj se kći nije vratila s kampiranja s prijateljima. Kao posljednja poznata lokacija navedena je upravo planina Ord. Policajac koji je izašao na teren pronašao je njihovo vozilo, no nije uspio stupiti u kontakt s putnicima, pa je pozvao pojačanje.

Tijekom potrage, šerifovi su zamjenici otkrili kamp s tragovima koji su ukazivali na borbu i odvlačenje tijela. Nedugo zatim, pronašli su beživotna tijela Pandore i Evana, koji su proglašeni mrtvima na mjestu događaja. Njihove smrti odmah su okarakterizirane kao sumnjive.

Detektivi su ubrzo primili više dojava, uključujući onu da je Brown tog dana također kampirao na planini Ord. Druga skupina kampera prijavila je da su naišli na muškarca koji se ponašao “vrlo čudno i uznemirujuće”.

Foto: YouTube

- Te dojave su sadržavale vrlo specifična zapažanja koja su nas navela da usmjerimo istragu prema Thomasu Brownu - izjavio je šerif Lee.

Brown je policiji tvrdio da je kampirao na planini od 23. do 26. svibnja, ali je davao lažne i obmanjujuće informacije o svojoj ulozi u događajima. Usporedba njegovih izjava s fizičkim dokazima na kraju je dovela do njegovog uhićenja, a policija vjeruje da je djelovao sam.

Na konferenciji za novinare progovorila je Simone Schultz, majka ubijene Pandore, opisujući svoju kćer kao “prekrasno, sjajno svjetlo na ovom svijetu”.

- Svjetlost i ljubav koje nam je dala nikada neće nestati. Tama koju je susrela tog dana neće definirati njezin život – njezina svjetlost uvijek će pobijediti - rekla je kroz suze. 

Foto: YouTube

- Imam puno povjerenje u pravosudni sustav i vjerujem da će počinitelj biti kažnjen za zločin koji nam je uništio živote - dodaje.

Majka ubijenog Evana, Sandra Malibu Sweeney, kazala je da je njezin sin bio poseban mladić. 

- Evan nije bio tipičan tinejdžer. Bio je smiješan, bistar, pun ljubavi i suosjećanja. Bio je stara duša koja je zaslužila dug i sretan život - govori.

Oboje ubijenih bili su učenici srednje škole Arcadia u Phoenixu, a njihova tragična smrt potresla je lokalnu zajednicu.

Policija nastavlja s istragom i prikupljanjem dokaza koji bi mogli rasvijetliti motive ovog strašnog dvostrukog ubojstva.

