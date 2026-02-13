VIDEO Užas u Budimpešti: U požaru poginulo četvero ljudi

Četiri osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni u požaru u radničkom hostelu u Budakesziju kod Budimpešte u petak rano ujutro. Policija je na mjestu događaja održala izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je objavila da istražuje slučaj.

Na teren je izašlo više od 50 vatrogasaca, a tijekom gašenja su spasili 27 osoba koje su predane hitnoj pomoći, izjavio je Attila Csámpai, glasnogovornik Uprave za upravljanje katastrofama Peštanske županije, prenosi Index.hu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gorjelo je oko 200 metara četvornih zgrade, a zbog nastale štete se urušila krovna konstrukcija. Gornji dio zgrade mogao se pregledati centimetar po centimetar, a u pregledu su pomagali i psi tragači. Među ruševinama su pronašli tri poginule osobe.

- Otegotna okolnost bila je ta što je u zgradi bilo uskladišteno nekoliko plinskih boca. Na licu mjesta nalazilo se pet plinskih boca propan-butana, od kojih je jedna pukla i eksplodirala u požaru. Vlasti su iz goruće zgrade uklonile nekoliko industrijskih i medicinskih plinskih boca, obavijestio je Attila Csámpai.

Kako navodi policija, došlo je do nekoliko nepravilnosti, a okolnosti toga se istražuju. Na temelju početnih istraga i razgovora zaključili su da je u jednoj od soba došlo do eksplozije plinske boce, što je uzrokovalo požar. Policija pokreće i kazneni postupak.

Gradonačelnica je priopćila i da je preminula jedna osoba u naknadno u bolnici od težine ozljeda, čime je postala četvrta žrtva ove nesreće.