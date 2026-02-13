Obavijesti

News

Komentari 0
EKSPLODIRALA PLINSKA BOCA

VIDEO Užas u Budimpešti: U požaru poginulo četvero ljudi

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Užas u Budimpešti: U požaru poginulo četvero ljudi
7
Foto: DVD Budakeszi

Na temelju početnih istraga i razgovora zaključili su da je u jednoj od soba došlo do eksplozije plinske boce, što je uzrokovalo požar

Admiral

Četiri osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni u požaru u radničkom hostelu u Budakesziju kod Budimpešte u petak rano ujutro. Policija je na mjestu događaja održala izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je objavila da istražuje slučaj.

Na teren je izašlo više od 50 vatrogasaca, a tijekom gašenja su spasili 27 osoba koje su predane hitnoj pomoći, izjavio je Attila Csámpai, glasnogovornik Uprave za upravljanje katastrofama Peštanske županije, prenosi Index.hu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gorjelo je oko 200 metara četvornih zgrade, a zbog nastale štete se urušila krovna konstrukcija. Gornji dio zgrade mogao se pregledati centimetar po centimetar, a u pregledu su pomagali i psi tragači. Među ruševinama su pronašli tri poginule osobe.

PROŠIRIO SE NA SKLADIŠTE Kratki spoj na klimi izazvao požar u Baranji, poginula žena
Kratki spoj na klimi izazvao požar u Baranji, poginula žena

- Otegotna okolnost bila je ta što je u zgradi bilo uskladišteno nekoliko plinskih boca. Na licu mjesta nalazilo se pet plinskih boca propan-butana, od kojih je jedna pukla i eksplodirala u požaru. Vlasti su iz goruće zgrade uklonile nekoliko industrijskih i medicinskih plinskih boca, obavijestio je Attila Csámpai.

Kako navodi policija, došlo je do nekoliko nepravilnosti, a okolnosti toga se istražuju. Na temelju početnih istraga i razgovora zaključili su da je u jednoj od soba došlo do eksplozije plinske boce, što je uzrokovalo požar. Policija pokreće i kazneni postupak.

PRIJETIO POŽAR FOTO Gore žice na stupovima, ulica bez struje, vatrogasci spriječili katastrofu u Zagrebu
FOTO Gore žice na stupovima, ulica bez struje, vatrogasci spriječili katastrofu u Zagrebu

Gradonačelnica je priopćila i da je preminula jedna osoba u naknadno u bolnici od težine ozljeda, čime je postala četvrta žrtva ove nesreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026