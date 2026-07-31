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'BILA JE TO BRZA INTERVENCIJA'

VIDEO Vatrogasci u Makarskoj spasili goluba: 'Zapetljao se u mrežu na tornju, zbrinut je...'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Vatrogasci u Makarskoj spasili goluba: 'Zapetljao se u mrežu na tornju, zbrinut je...'
Foto: Čitatelj 24sata
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Vaša humanost, empatija i spremnost da pomognete u svakoj situaciji čine vas istinskim herojima našega grada. Svakodnevno činite Makarsku boljim i plemenitijim mjestom - poručio je čitatelj

U šetnji sam primijetio goluba zapetljanog u mreži na tornju zvonika. Bio je potpuno zarobljen i nije se mogao osloboditi. Nismo ni sekunde dvojili, odmah smo pokrenuli akciju spašavanja. Pozvali smo vatrogasce koji su bez razmišljanja prihvatili naš poziv i vrlo brzo stigli u pomoć. Golub je zbrinut, a nadamo se da će preživjeti, ispričao nam je čitatelj koji je u petak u Makarskoj ugledao bespomoćnog goluba na zvoniku i odmah pozvao vatrogasce.

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Spašavanje goluba u Makarskoj VIDEO
Spašavanje goluba u Makarskoj | Video: čitatelj/24sata
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Kako su nam potvrdili iz Javne vatrogasne postrojbe Makarska, dojavu su zaprimili u 15.15 sati, a intervenciju uspješno završili već petnaestak minuta kasnije, oko 15.30 sati. Golub se zapetljao u zaštitnu mrežu postavljenu na tornju zvonika kako bi spriječila ulazak ptica u unutrašnjost.

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- Dragi makarski vatrogasci, veliko vam hvala na brzoj i nesebičnoj pomoći u spašavanju goluba koji je ostao zarobljen u mreži na crkvenom zvoniku. Bez imalo razmišljanja i oklijevanja odazvali ste se mom pozivu i pokazali da svako živo biće zaslužuje pomoć, bez obzira na to koliko malo bilo. Vaša humanost, empatija i spremnost da pomognete u svakoj situaciji čine vas istinskim herojima našega grada. Hvala vam što ste uvijek tu za nas i što svojim djelima svakodnevno činite Makarsku boljim i plemenitijim mjestom - poručio je čitatelj.

Dodao je kako ne zna koliko je dugo golub bio zarobljen niti kako se zapetljao u mrežu, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca cijela je akcija završila u svega nekoliko minuta.

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