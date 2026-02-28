VIDEO Vojni analitičar za 24sata o napadu na Iran: Sad je sve jasno. Nema više povlačenja!

Ovo je bilo očekivano. Bilo je pitanje dana kada će doći do ovoga. Vidjet ćemo kako će se sve dalje odvijati, prokomentirao je za 24sata vojni analitičar Marinko Ogorec.

Pokretanje videa... 01:31 Jeruzalem, Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters

Podsjetimo, izraelski ministar obrane objavio je jutros kako su pokrenuli 'preventivni udar' na Iran, a američki predsjednik Donald Trump također je potvrdio da i oni sudjeluju u napadu.

- Bilo je za očekivati koordiniranu akciju Izraela i SAD-a. U narednim satima gledat ćemo intenzivno lansiranje raketa s obje strane. Ove situacije su dinamične. Sada više nema povlačenja i jedna i druga strana su započele aktivnosti koje inače ne završavaju tako brzo - rekao nam je Ogorec.

Pokretanje videa... 00:46 Teheran | Video: 24sata/Reuters

Podsjetimo, hrvatski ministar obrane Ivan Anušić prije svega nekoliko dana boravio je u službenoj posjeti Izraelu, a Ogorec kaže da se ne bi trebali izletavati.

- Hrvatska je mala zemlja i ne bi trebala izletavati s izjavama ili komentarima koji neće ništa riješiti. Mislim da bi trebali biti suzdržani - rekao nam je vojni analitičar.

Dodaje kako i pakistansko afganistanski sukob možemo promatrati kroz ovaj sukob pošto i jedna i druga zemlja graniče s Iranom.

- Ne mora biti povezano, ali u politici ništa nije slučajno - rekao nam je Ogorec. Prokomentirao je i kakvo oružje imaju obje strane.

- Kada govorimo o SAD-u i Izraelu oni imaju najsuvremenija oružja i sustave, a što se tiče Irana oni imaju veliki broj balističkih projektila koje mogu ispaljivati na protivnike u različitoj udaljenosti. Što će tko koristiti to ćemo tek vidjeti - rekao nam je. Situaciju iz minute u minutu možete pratiti OVDJE