VIDEO Incident na tribinama! Među navijače BiH stigao sa zastavom Srbije. Oduzeli mu je!

Navijači Bosne i Hercegovine slave povijesni uspjeh. 'Zmajevi' su se plasirali u 2. fazu Svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede protiv Katara...

POGLEDAJTE GALERIJU: Od pokeraša do izbornika

BiH je imala sjajnu podršku na svojim dosadašnjim utakmicama, a tijekom posljednje, one protiv Katara u Seattleu, na tribinama je došlo do incidenta.

Kako piše Dnevni Avaz, među navijačima BiH pojavio se jedan gospodin koji sa sobom imao zastavu Srbije. Iako je na sebi imao dres Bosne i Hercegovine, zastava nije baš legla onima blizu njega. Izbila je žustra rasprava...

- Njegov potez razljutio je navijače BiH i oni su mu prišli i oduzeli zastavu - objavio je Avaz.