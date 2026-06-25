Iako je na sebi imao dres Bosne i Hercegovine, zastava nije baš legla onima blizu njega. Izbila je žustra rasprava...
VIDEO Incident na tribinama! Među navijače BiH stigao sa zastavom Srbije. Oduzeli mu je!
Navijači Bosne i Hercegovine slave povijesni uspjeh. 'Zmajevi' su se plasirali u 2. fazu Svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede protiv Katara...
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BiH je imala sjajnu podršku na svojim dosadašnjim utakmicama, a tijekom posljednje, one protiv Katara u Seattleu, na tribinama je došlo do incidenta.
Kako piše Dnevni Avaz, među navijačima BiH pojavio se jedan gospodin koji sa sobom imao zastavu Srbije. Iako je na sebi imao dres Bosne i Hercegovine, zastava nije baš legla onima blizu njega. Izbila je žustra rasprava...
- Njegov potez razljutio je navijače BiH i oni su mu prišli i oduzeli zastavu - objavio je Avaz.
SERBIAN FAN SUPPORTS BOSNIA AT WORLD CUP — BOSNIAN FANS IMMEDIATELY TAKE HIS SERBIAN FLAG AWAY! 🔥🇷🇸🇧🇦— Slavic Networks (@SlavicNetworks) June 25, 2026
At the FIFA World Cup, a Serbian fan tried to support the Bosnia team by bringing a Serbian flag. Instead of gratitude, Bosnian fans took the flag away from him. The incident… pic.twitter.com/CN10FYoZQg
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