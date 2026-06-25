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NAPETO JE BILO U SEATTLEU...

VIDEO Incident na tribinama! Među navijače BiH stigao sa zastavom Srbije. Oduzeli mu je!

Piše 24sata,
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VIDEO Incident na tribinama! Među navijače BiH stigao sa zastavom Srbije. Oduzeli mu je!
Foto: X. com/Screenshot

Iako je na sebi imao dres Bosne i Hercegovine, zastava nije baš legla onima blizu njega. Izbila je žustra rasprava...

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Navijači Bosne i Hercegovine slave povijesni uspjeh. 'Zmajevi' su se plasirali u 2. fazu Svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede protiv Katara...

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Foto: twitter

BiH je imala sjajnu podršku na svojim dosadašnjim utakmicama, a tijekom posljednje, one protiv Katara u Seattleu, na tribinama je došlo do incidenta.

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Kako piše Dnevni Avaz, među navijačima BiH pojavio se jedan gospodin koji sa sobom imao zastavu Srbije. Iako je na sebi imao dres Bosne i Hercegovine, zastava nije baš legla onima blizu njega. Izbila je žustra rasprava...

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- Njegov potez razljutio je navijače BiH i oni su mu prišli i oduzeli zastavu - objavio je Avaz.

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