VIDEO Vučić: 'Ovo su Dragutin i Milutin, moji prijatelji'. S njima zaplesao kolo: Bolji su od mene

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je video u kojem je javnosti predstavio dva robota nazvana Milutin i Dragutin. Roboti, odjeveni u tradicionalnu srpsku narodnu nošnju i sa šajkačama na glavi, programirani su da plešu kolo Moravac, a Vučić ih je iskoristio i za poziv građanima na skup vladajuće većine koji će se 27. lipnja održati ispred Narodne skupštine u Beogradu.

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- Poštovani građani, ovo su Milutin i Dragutin, moja dva prijatelja. Naši, srpski roboti. Sve je tu: nošnja, šajkača i moravac, koji plešu mnogo bolje od mene - rekao je Vučić u videu.

Nakon predstavljanja robota pokušao je zaplesati zajedno s njima. Pritom se našalio na vlastiti račun.

- Ništa mi ne ide - rekao je.

Roboti koje je predstavio izgledom podsjećaju na humanoidne robote kakvi su Vučića nedavno dočekali tijekom njegova posjeta Kini. U novom videu odjeveni su u srpsku narodnu nošnju, a izvedbom kola Vučić je želio dodatno promovirati skup koji će se održati u petak u Beogradu. Video je ubrzo izazvao brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.