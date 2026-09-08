VIDEO Zagreb zatvara dio centra za aute: Najavljene nove pješačke zone i besplatan ZET

Od 16. do 22. rujna Zagreb obilježava Europski tjedan mobilnosti, a građane očekuje čak 150 aktivnosti. Na Dan bez automobila, 22. rujna, javni prijevoz bit će potpuno besplatan. Zagreb će tijekom Europskog tjedna mobilnosti dodatno ograničiti promet u centru grada, a najavljene su i nove pješačke zone.

Pročelnik Andro Pavuna najavio je da će se 21. rujna predstaviti novi projekt pješačke zone koja će obuhvatiti prostor između Masarykove, Tesline, Gajeve i Preradovićeve ulice. Trajno će se u pješačku zonu pretvoriti i dio Martićeve ulice iza HNB-a, koji se dosad povremeno zatvarao za promet.

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Tijekom tjedna za motorna vozila bit će zatvorene pojedine dionice Gajeve, Tesline i Martićeve ulice.

Posebno će biti zanimljiv 22. rujna, kada se obilježava Dan bez automobila. Tada će uži centar Zagreba biti zatvoren za promet motornih vozila, a gradski prijevoz bit će potpuno besplatan, uključujući i uspinjaču. Građani će tog dana moći besplatno koristiti i popularni Bajs.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Zagreb želi građanima ponuditi kvalitetne alternative automobilima.

"Svaka osoba na Bajsu znači jedno vozilo manje u prometu", rekao je Tomašević, podsjetivši na više od 140.000 aktiviranih korisnika Bajsa u godinu dana.

Istaknuo je i ulaganja u javni prijevoz, uključujući 62 nova električna autobusa, obnovu tramvajskih pruga i nabavu novih tramvaja.

"Kad građanima ponudimo kvalitetan alternativni prijevoz, onda vidimo da će građani to i prihvatiti", poručio je gradonačelnik.

Na kraju je potvrdio i da se u srijedu otvara dugo očekivani bazen u Španskom.

Na pitanje novinarke vjeruje li da će se njegovo obećanje ovaj put ostvariti, Tomašević je uz osmijeh odgovorio: "A vi vjerujete obećanjima političarima?"

Sve aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti dostupne su na službenoj stranici projekta.