SUPERJUNAK U AKCIJI

VIDEO Zagrebački Spiderman se spustio s Hendrixovog mosta: 'Sve radim za dječji osmijeh'

Piše Helena Tkalčević, Iva Milotić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Helena Tkalčević/24sata

Zahvalio je svima što su došli i što ga podržavaju sve ove godine te obećao svima još veću akciju

Više od stotinu malih Spidermana u nedjelju su se oko 15 sati s roditeljima okupili oko Hendrixovog mosta u Zagrebu. Svi su došli vidjeti kako se njihov omiljeni superheroj spušta s mosta i visi naglavačke s užeta. Tiskali su se oko njega da ga vide, pozdrave te kako bi ih podigao.

- Sljedeći put bih stvarno volio da to bude s još višeg, još veći show za klince. Leđa će mi se oporavljati sljedećih tjedan dana. Taj post je stvarno nastao sasvim spontano, mislio sam da će doći deset ljudi. Na kraju je više od deset ljudi došlo, definitivno.

Srce mi je kao kuća. Ako je Grad Zagreb za, ja bih se definitivno volio spuštati s najviše zgrade za klince, sve je besplatno, samo da donosimo malo pozitive koju je Zagreb meni dao kroz ove četiri godine što se bavim s tim - rekao je zagrebački Spiderman.

Velikogorički spiderman Maksimilian Bindernagel Vujnović
Velikogorički spiderman Maksimilian Bindernagel Vujnović | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zahvalio je svima što su došli i što ga podržavaju sve ove godine te obećao svima još veću akciju.

Kako je i ranije pisao 24sata, riječ je o Maximilianu Bindernagelu Vujnoviću (30), vatrogascu iz Velike Gorice. Rođen je u Njemačkoj, a u Veliku Goricu se preselio s majkom kad je imao deset godina. Danas je profesionalni vatrogasac i voditelj vatrogasne grupe u JVP Velika Gorica, a uz to ima i obrt za animaciju djece i organizaciju događanja. 

- Doslovno se spustim s krova kuće ili zgrade, iznenadim klince, malo visim naopačke, popričamo o mojim ostalim superherojskim prijateljima i fotkamo se. Cilj je uvijek isti - izmamiti osmijeh.

Kad vidiš iskrenu sreću djeteta, zaboraviš na sve - kaže ovaj vatrogasac i animator i dodaj  da iza maske uvijek ima osmijeh.

Poput ostalih superjunaka, ni on nije sam već ima svoju ekipu. Tako su kod mosta bili i njegovi prijatelji iz Geek Clubra, među njima i Ivana, koji su svi pitale je li djevojka Spidermana jer je bila u sličnom odijelu, a djeca su se sa njom slikala.

- Mi smo udruga koja se bavi održavanjem svakakvih Geek Con-ova te razveseljavanjem djece kao što radimo danas. Naš Spiderman je odlučio razveseliti svu djecu grada Zagreba, tako je i nastao ovaj event. Nismo očekivali ovakav odaziv, ovo je super. Ima jako puno ljudi, oduševljeni smo. Hvala svima što su došli i nadam se da će biti još ovakvih evenata i da ćemo se vrlo brzo ponovno vidjeti - veselo nam je kazala Ivana.

