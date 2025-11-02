VIDEO Zoran i Sanja Milanović i na svečanom otvorenju Velikog egipatskog muzeja u Kairu

Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović sudjelovao je u subotu navečer na svečanom otvorenju Velikog egipatskog muzeja (GEM) u Kairu u društvu državnika iz cijelog svijeta, na poziv egipatskog predsjednika Abdela Fataha al-Sisija, priopćio je Ured hrvatskog predsjednika u nedjelju.

Svečanosti je nazočilo 40 državnika i visokih dužnosnika, uključujući kraljeve, predsjednike država i premijere iz svih dijelova svijeta.

Na otvorenju je po prvi put izvedena simfonija egipatskog skladatelja Hešama Neziha, skladana za otvorenje GEM-a, koja sadrži i pjevni dio na staroegipatskom jeziku, a kao članica orkestra je nastupila i Marta Šomođi Homan, flautistica orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, navodi se u priopćenju Ureda predsjednika.

Gradnja muzeja, koji se smatra najvećim svjetskim muzejom posvećenim drevnoj egipatskoj civilizaciji, započela je 2002. godine, a izgrađen je prema nagrađenom projektu irske arhitektice Roisin Heneghan i njenog supruga Shi-Fu Penga.

Do otvorenja je došlo gotovo deset godina kasnije nego što je izvorno planirano zbog ekonomske krize, političkih previranja, regionalnih sukoba i pandemije koronavirusa.

Ukupna površina muzeja iznosi preko 500.000 četvornih metara, a sastoji se od 12 galerija s preko 24.000 predmeta.

Službenim otvorenjem, otvorena je i zasebna galerija za predmete iz grobnice faraona Tutankamona, gdje je po prvi put od njihovog otkrića 1922. u Dolini kraljeva raspoređeno svih 5398 predmeta.

Također, dio muzeja je posvećen i golemom "solarnom" brodu faraona Keopsa, pronađenog 1954. i premještenog iz muzeja pored Keopsove piramide u GEM.