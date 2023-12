Vidović o novoj aferi: To naši građani više ne mogu podnijeti; Habijan: Nitko nije iz HDZ-a

U večerašnjoj emisiji Otvoreno govorilo se o novoj smjeni u Vladi premijera Andreja Plenkovića. On je razriješio je dužnosti ministra Davora Filipovića i njegova savjetnika Juricu Lovrinčevića nakon što su objavljeni transkripti snimke razgovora savjetnika ministra gospodarstva Jurice Lovrinčevića i novinara Mreže TV Marina Vlahovića.

O ovoj temi govorili su Nikola Grmoja (Most), Davorko Vidović (Socijaldemokrati), Dario Hrebak (HSLS) i Damir Habijan (HDZ).

Davorko Vidović je na početku rekao kako ove smjene pokazuju kontinuitet ne samo ove Vlade nego sustava upravljanja koji imamo u zemlji 30 godina.

- Hrvatska je definitivno i ovime danas dobila još jednu potvrdu da stanje klijentelizma, korupcije i nepotizma kojima je premrežen sustav upravljanja na svim razinama u Hrvatskoj više nije nikako moguće održavati. Obični ljudi moraju znati da to nije tek pitanje crne kronike, da to nije pitanje DORH-a, USKOK-a. To je suštinsko pitanje njihova života, plaća, zaposlenja i td. O tome se ovdje radi i ja to opetovano govorimo - istaknuo je Vidović.

Rekao je kako u Hrvatskoj imamo oko 60.000 pravnih subjekata u javnom sektoru, 570 općina i gradova.

- Stvorena je jedna klijentelistička mreža u kojoj su ovakve pojave zakonitost. To nisu ekscesi, mi nismo Švicarska, Austrija ili Njemačka pa se to tako nešto dogodi pa smo zgroženi. Mi bismo morali biti zgroženi da imamo sustav koji producira ovakve afere, ovakvo prisvajanje javnoga dobra, ovakvo pljačkanje građana. To naši građani više ne mogu podnijeti. Ne vrijede nam, danas sam razgovarao s nekim ljudima u HDZ-u, ne vrijede vam ništa Pelješki mostovi, tuneli, sve o čemu pričate. Dokle god imamo državu koja je nefunkcionalna, odnosno koja na ovakav brutalan način, kada netko kaže "Ja imam Hrvatske vode, Imam energetsku agenciju, Imam ovo, Imam ono", dakle, gdje se krade, a tek ćemo vidjeti zapravo što iz ovoga stoji - naglasio je Vidović.

Dodao je kako ovu aferu imamo zato što su jedne novine, koje opetovano izlaze s tim aferama.

- A tko zna koliko je takvih slučajeva za koje se ne zna, koje još nitko nije provalio. I ovo ne bismo znali da se nisu posvađala dva ili tri klana u tom energetskom sektoru koji 30 godina harače ovom zemljom, rade što hoće, mogu se mijenjati Vlade, oni ostaju. Radi se o milijardama, o milijardama kuna. Ukrade se milijarda u INA-i. Krade se u svim javnim poduzećima. I to treba promijeniti. Moja stranka i ovo što mi sada radimo, mi idemo na sustavno traženje rješenja da se takvo stanje više u ovoj našoj zemlji ne događa, rekao je.

Damir Habijan je objasnio što je bitno za jednu Vladu, a sada je osma godina koliko je u dva mandata vodi Vladu predsjednik Andrej Plenković.

- Bitni su rezultati. Bitno je voditi računa o standardu građana, sigurnosti građana, o projektima koji su bili zapisani u programu HDZ-a i na temelju kojeg je dobio povjerenje na izborima - rekao je Habijan.

Govorio je i o konkretnoj situaciji, o onom što se danas dogodilo.

- Hajdemo biti potpuno otvoreni. Tko su, nazovimo ih dionici, nazovimo to aferom? Dakle, imamo bivšeg savjetnika, bivšeg ministra, koji je nestranačka osoba, odnosno, ne znam je li nestranačka osoba, ali nije član HDZ-a, imamo novinara koji nije član HDZ-a i imamo trećeg dionika, to je Most. Imamo tri aktera, nitko od njih nije iz HDZ-a. Zato ne bih volio, odmah na početku da krenemo i ono što je danas u javnom prostoru, da se ponovno govori o nečemu i veže uz HDZ - objasnio je Habijan.

Rekao je kako su i oni u HDZ-u, kao i u Saboru, danas bili iznenađeni i šokirani da netko tko je na mjestu savjetnika ministra koristio poziciju za koruptivne radnje.

- Ali to je jedan dio, to je prva stvar. Imamo jednu osobu, savjetnika ministra, koji dogovara određeno medijsko promoviranje javnim novcem i kaže meni pola. Istodobno, ista osoba, ponavljam, ista osoba dila informacije - kome? Mostu. Dakle, ista osoba to radi. O tome se radi. I sad ja isto tako mogu biti sumnjiv i sumnjičiti i spekulirati da li je možda dio tog novca, kojeg je bivši savjetnik dogovarao, završio, ne znam, uU Mostu možda. Možemo na taj način pričati. Zato kažem, bitno je vidjeti tko su akteri ove, nazovimo je aferom, dakle bivši savjetnik, novinar i Most.

Nikola Grmoja je govorio o svojem izvoru informacija u aferi "plin za cent".

- Gospodin Habijan je besramniji od Plenkovića. Premijer je jasno razdvojio dvije situacije. Prva je situacija ova koruptivna afera, a druga situacija je da smo mi dobivali informacije vezano uz drugu aferu "Plin za cent", gdje je upletena dakle cjelokupna Plenkovićeva vlada, sam Plenković, gdje su tajkunu Vujnovcu prodavali plin za jedan cent. Gospodin Habijan je tu poslan, to je čovjek koji uopće ne vodi računa o tome kako će ga gledati. On će braniti ovu koruptivnu vladu do zadnjeg daha - istaknuo je Grmoja.

Što se tiče same afere "Plin za cent" Grmoja je rekao da je Most dobivao informacije s više strana.

- Ja sam bio u kontaktu s novinarom Vlahovićem, ne s gospodinom Lovrinčevićem - kazao je.

Rekao je kako je pretpostavljao da je Vlahovićev izvor informacija Lovrinčević.

- On ga je u porukama oslovljavao s "J" i rekao je da su podaci točni. No sve te podatke provjeravao sam i s kolegom Troskotom koji je s drugih strana imao informacije. Na kraju se sve pokazalo točnim. Ja sam ispred DORH-a prvi izašao s informacijom da je PPD preuzeo 63% plina kojeg je HEP otkupio od INA-e po cijeni i to odlukom Vlade u 47 eura po megavatsatu i onda ga tajkunu Vujnovcu prodavao za 1 cent. Dakle, sve se pokazalo točnim - pojasnio je Grmoja.

Naveo je i što je danas skandalozno na pressici premijera.

- Njemu je jednako, čak mu je možda gore ovo da dvojica u ministarstvu, Filipović i Lovrinčević, dostavljali informacije o kriminalu Vlade. Dakle, trebali su šutjeti o vladinom kriminalu, nisu smjeli nikome otkriti aferu "Plin za cent". To je ono što je njemu puno problematičnije od toga da mu je savjetnik ministra javnim novcem kupovao medije i tražio još dio novca - naglasio je Grmoja.

Odgovorio je na pitanje je li mu problematično da mu je izvor informacija bio upravo taj koji javnim novcem kupuje medije.

- Ja u tom trenutku, kada se meni dostavljaju te informacije, ne mogu znati što gospodin Lovrinčević radi. Pozivam i sve one koji su upleteni u koruptivna dijela HDZ-a, sve HDZ-ove zastupnike, najuži krug Plenkovićevih suradnika, ako imaju ikakve informacije o korupciji, da mi se kao predsjedniku antikorupcijskog vijeća jave. To je moj posao, mene ne zanima je li netko pokajnik, je li on kriminalac pa je pokajnik pa sada pjeva da bi sebi poboljšao položaj - rekao je Grmoja.

Dodao je da je Vidović dobro primijetio da je ovo sukob između energetskih klanova.

- S jedne strane imamo Vujnovca, Josipa Jurčevića, bivšeg djelatnika SOA-e, i Marija Radića, a s druge strane Lovrinčevića i Filipovića. Ja u toj igri navijam, rekli bismo ovako narodski, za što više žutih i crvenih kartona, da što više informacija o njihovoj korupciji izađe na vidjelo i da sve ono što je nevaljalo, što je koruptivno, što uništava našu zemlju, kako je gospodin Vidović primijetio, zbog čega naši mladi odlaze iz Hrvatske, da sve to izađe na površinu kako bi se konačno ta koruptivna močvara, koja toliko zaudara, očistila. Ljudi su davali svoje živote i zdravlje za svoju zemlju da ovi lešinari ovako besramno kradu. Njima je problem tko je meni dostavio infoirmacije. Pa kako mediji inače otkrivaju korupciju nego da im netko dostavi informaciju - upitao je Grmoja.

Habijan smatra da je Grmoja danas izgubio kredibilitet da govori o borbi protiv korupcije.

- Vi ste danas prokazani. Ponavljam u aferu je uključen bivši savjetnik, novinar i Vi kao Most. Govoriti o tome da se bi borite protiv korupcije pada Vam u vodu, uzvratio je Habijan te dodao da afera "Plin za cent" ne postoji.

Grmoja mu je odgovorio da će vrlo vjerojatno mnogi od njih biti osuđeni za korupciju kada institucije u Hrvatskoj postanu slobodne i neovisne.