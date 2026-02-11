Vidović: 'Piletić je simpatičan, ali napravio je velike propuste. Ministarstvo će poštovati sud...'

Novi ministara rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je Alen Ružić kojeg će u ponedjeljak pred tri saborska odbora predstaviti premijer. Marin Piletić odlazi zbog iscrpljenosti i vraća se u saborske klupe. Svi čekaju prve poteze novog ministra i može li on riješiti nagomilane probleme u Ministarstvu.

O tome su u Otvorenom govorili Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; Davorko Vidović, bivši ministar rada i socijalne skrbi i Mirando Mrsić, bivši ministar rada i mirovinskog sustava

Davorko Vidović rekao da svatko tko ide za ministra u ovo Ministarstvo da mu se neće pljeskati.





- To nije mjesto na kojem se na bilo koji način može isključiti svijest o važnosti toga da država svakodnevno pokazuje svoje pravo lice upravo u tom resoru. Poslije moga mandat došla su tri ministra i taj se resor pokušao rasturiti, a to se pokazalo lošim. Socijalna politika je bila drugotna u Ministarstvu zdravstva, obitelj je bila podcijenjena u odnosu na pitanje branitelja. Rad u Ministarstvu također, rekao je Vidović.



Smatra da ima smisla povezati radna prava, socijalna prava i da postoji jedna vizija i jedan sustav unutar jednog ministarstva.



- Bez suradnje i zajedničke vizije na razini Vlade koja je to prepoznala kao nacionalni prioritet, nema koordinacije na visokoj razini, rekao je.





- Meni je Piletić simpatičan, iz moje je županije, ali nažalost, napravio je neke od ozbiljnih grešaka i ozbiljnih propusta koji su ga, ja bih rekao, u velikoj mjeri deklasirali za posao koji je obavljao. Spomenuli ste jednu dobru stvar, to je taj program za želje. On je možda jedini na tragu onoga što danas moderna socijalna politika zapravo zagovara, a to je veći stupanj deinstitucionalizacije, stvaranje mobilnih timova koji će pomagati ljudima koji žive u svojim kućama da ne idu u institucije. To je moderni trend kojeg sam prepoznao recimo u takvom jednom projektu. S druge strane, katastrofalna je greška i najveći propust, meni neshvatljivo - ja sam ga u Saboru pozvao da bude gost na skupu najkvalitetnijih i najboljih stručnjaka u hrvatskoj socijalnoj politici, koji su ga argumentirano upozorili da ovakav stupanj centralizacije je potpuno u suprotnosti s onime što ovaj resor zahtjeva. Stvaranje Zavoda za socijalnu skrb i pravljenje podružnica, potpuno je naglavačke okrenuto ono što je temelj, a to je supsidijarnost. Centri za socijalnu skrb su odlično funkcionirali. To je jedno od boljih rješenja kojeg smo mi imali u posljednjih 30, 40, 50 godina koje nema nikoga tko može znati bolje od ljudi koji žive na terenu, komu je i koliko je potrebna pomoć. Dakle, to je bio potpuni promašaj, sustav je na taj način potpuno narušen i sve ovo što se događa, dobrim dijelom je posljedica upravo nakaradno postavljenog sustava, rekao je Vidović.

Ivan Vidiš je rekao da sam naziv Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, zapravo govori koliko je resor težak i širok, ali isto tako koliko se vrlo kvalitetnih stvari ostvarilo i u vrijeme ministra Piletića. Rekao je da će Ministarstvo ispoštovati svaku odluku suda, konkretno o isplati inkluzivnog dodatka nasljednicima umrlih, a o tome će odlučiti novi ministar.



- Inkluzivni dodatak je objedinio četiri prethodna prava koje je koristilo 147.000 naših sugrađana. Sami iznosi su povećani u kategoriji od 720 eura i danas inkluzivni dodatak koristi 202.000 naših sugrađana koji prije to jednostavno nisu imali. To biti otprilike milijarda eura u ovoj godini, naglasio je Vidiš.

- Ovo je definitivno jedno od najvrućih mjesta u Vladi. U tom resoru nema ništa dobrog što bi vas moglo kao političara istaknuti i u narodu vam dati nekakav imidž pozitivan. Uvijek ste krivi jer u tom resoru se uvijek nešto dešava. Međutim, ono što je problem HDZ-a i organizacije ovako mega ministarstva je da su jednostavno zaboravili da je nemoguće u tako velikom ministarstvu kontrolirati stvari ako nemate dobru ekipu iza sebe. S druge strane, Ministarstvo socijalne skrbi je trebalo biti posebno, a ne ga pripajati Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, rekao je Mirando Mrsić.



- U vrijeme kad sam ja bio ministar donijeli smo i zakon o radu, zakon o reprezentativnosti, zakon o zaštiti na radu. Pa sindikati su na kraju ipak priznali da smo dobro radili i da sam kao ministar napravio ono što je trebalo napraviti. Drugi problem je - došao je ministar, ali šta je s onim ljudima koji su savjetovali ministru da napravi ovakav zakon o inkluzivnom dodatku? Šta je sa onim ljudima koji su savjetovali da se ide u tužbu? I šta je sa onim ljudima koji su rekli idemo se mi i žaliti na tu tužbu?, upitao je Mrsić.





- Očito, ministar Piletić nije znao rukovoditi. Cijelo vrijeme smo govorili da je čovjek na krivom mjestu i da očito nije imao dobru ekipu ili nije znao izabrati dobru ekipu. Ili mu je HDZ nametnuo ljude. U Zavodu za mirovinsko osiguranje, kad sam ja odlazio s mjesta ministra, bilo je 1800 ljudi. I sve je funkcioniralo. Sada ih ima skoro 3000. Ima problema. Još jedan veliki problem koji je sada gospodin Vidiš rekao su vještaci. Ja sam osnovao Zavod za vještačenje. On je počeo funkcionirati, radio je dobro. I njegova zadaća je bila da okrupni vještake na jednom mjestu, da im damo dobre plaće, da ih educiramo i da vrlo brzo prolaze vještačenja kroz taj zavod. Što je HDZ napravio? Rasturio je to. I sada imate problem. Nemate vještaka. Najmanje što je trebalo napraviti je ispričati se obiteljima ljudi koji su umrli, zaključio je Mrsić.

