Više od 13 tisuća učenika kreće u škole u Međimurju: Šire projekt eko i lokalne hrane za učenike

U novu školsku godinu u Međimurskoj županiji krenut će više od 13 tisuća osnovnoškolaca i srednjoškolaca, uz besplatan prijevoz, novčane potpore, stipendije i nastavak velikog investicijskog ciklusa u školstvu, rečeno je u četvrtak na konferenciji za novinare. U osnovne škole krenut će 9.282 učenika, među njima 1.156 prvašića, 27 manje nego lani, dok će, prema trenutačnim podacima, srednje škole pohađati 3.847 učenika.

Župan Matija Posavec istaknuo je da će i ove godine učenicima biti osiguran besplatan prijevoz autobusom i vlakom.

- Autobusi su spremni, prijevoznici su spremni, linije su aktivne, tako da što se tiče željezničkog i autobusnog prijevoza, tu ne bi trebalo biti nikakvih problema - poručio je Posavec.

Više od četiri tisuće srednjoškolaca dobit će po 80 eura za radne materijale, a oko dvije tisuće studenata po 100 eura jednokratne potpore. Za stipendiranje deficitarnih zanimanja osigurano je gotovo 78 tisuća eura, a posebna pozornost usmjerena je i na učenike kojima je potrebna dodatna podrška.

- Podrška je u ovome trenutku osigurana za 128 učenika koji imaju razvojne poteškoće i za koje će skrbiti 121 osobni asistent. Za taj dio također su osigurana sredstva - istaknuo je župan.

Dodao je da je gotovo 500 učenika uključeno u rad međimurskih centara izvrsnosti, a od ove školske godine pokreću se i novi centri. Za 1.089 učenika trećih razreda osigurana je škola plivanja, za što je u županijskom proračunu izdvojeno 46 tisuća eura. Produženi boravak organizirat će 14 osnovnih škola, građanski odgoj provodit će se u devet škola, dok se eksperimentalni program cjelodnevne nastave provodi u Osnovnoj školi Podturen.

Posavec je istaknuo i da će jedna od novosti nove školske godine biti širenje projekta uvođenja ekološke i lokalno proizvedene hrane u školske kuhinje.

- Pilot-projekt već se provodio u školama u Svetom Martinu na Muri i Donjem Kraljevcu, a sada će se proširiti na sve osnovne škole kojima je Županija osnivač. Cilj je potaknuti domaću poljoprivrednu proizvodnju te učenicima ponuditi zdravije i raznovrsnije obroke - kazao je.

Županija je tijekom ljeta u osnovne škole uložila gotovo pola milijuna eura, a u srednje 230 tisuća eura, naglasio je župan, dodajući da je u tijeku gotovo 40 kapitalnih projekata, među kojima su dogradnje škola i izgradnja novih objekata radi uvođenja jednosmjenske nastave.

- Nikada nije bio veći investicijski ciklus koji već u pojedinim projektima doživljava i svoju završnu fazu - rekao je Posavec.