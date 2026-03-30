Obavijesti

News

Komentari 1
DUGOTRAJNO ISELJAVANJE

Više od 1,7 milijuna stanovnika rođenih u BiH živi izvan zemlje

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Više od 1,7 milijuna stanovnika rođenih u BiH živi izvan zemlje
Fotografije iz zraka s prosvjeda u Sarajevu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Novi podaci pokazuju da je BiH suočena s dugotrajnim iseljavanjem i negativnim prirodnim prirastom.

Više od milijun i 700 tisuća osoba rođenih u Bosni i Hercegovini danas živi izvan zemlje, a nov su život započeli u više od 50 država diljem svijeta. Odlazak iz BiH nastavio bi istim tempom da njezin demografski potencijal nije iscrpljen, kažu tamošnje vlasti.  Prema podacima koje je prikupilo i sistematiziralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, ukupan broj osoba podrijetlom iz BiH koje stalno žive u inozemstvu procijenjen je na oko 2,2 milijuna. U tu su procjenu uključene osobe koja su rođene u BiH i njihovi izravni potomci.    "Ukupan broj prve generacije emigranata iz BiH, odnosno onih koji su rođeni u BiH, a žive izvan njezinih granica u 54 zemlje svijeta, iznosio je 1.790.597", stoji u analizi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH napravljenoj za potrebe izrade migracijskog profila BiH, a u ponedjeljak prenose banjolučke "Nezavisne novine".

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, BiH je tada imala nešto više od 4,3 milijuna stanovnika.

Procjena je kako je tijekom rata od 1992. do 1995. godine iz zemlje izbjeglo više od milijun stanovnika, a posljednji popis iz 2013. godine pokazao je da je tada u zemlji živjelo oko 3,5 milijuna ljudi.

Poratno razdoblje obilježile su intenzivne migracije pri čemu su uglavnom mladi i kvalificirani stanovnici nastavili napuštati BiH zbog loše ekonomske situacije i stalnih političkih napetosti.

Analiza Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ističe i podatak iz izvora Agencije za statistiku BiH po kojemu je od 2017. do danas BiH imala u kontinuitetu sve veći negativni prirodni priraštaj, a kada se tome dodaju sve prisutniji procesi odlaska mladih, visokoobrazovanih, perspektivnih ljudi u čije je školovanje i obuku BiH uložila milijune maraka zaključuju kako se se zemlja suočava sa ozbiljnim demografskim problemom smanjenja stanovništva i smanjenja kvalitete ljudskih resursa.

Demografski analitičar Adnan Ferhatbegović ocijenio je kako su ti pokazatelji razlogom za veliku zabrinutost

"Broj izdanih boravišnih dozvola za građane BiH u zemljama EU iznosi 400 tisuća od 2015. godine naovamo. Dakle, trendovi su zabrinjavajući, mada je primjetno da oni u zadnje dvije godine blago opadaju", kazao je Ferhatbegović, ali je istaknuo kako je uzrok tome to što se demografski bazen, odnosno bazen ljudskih potencijala, "strašno iscrpio" pa stoga sve manje ljudi i može otići.

Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) ranije je objavio procjenu po kojoj će, nastavi li se višegodišnji demografski trend, u BiH za manje od 50 godina živjeti tek 1,5 milijuna ljudi od kojih će većina biti starije životne dobi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026