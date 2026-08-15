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KAOS U PROMETU

Više sudara na A1, velika kolona od Bosiljeva prema moru...

Piše Luka Safundžić,
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Više sudara na A1, velika kolona od Bosiljeva prema moru...
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Iz HAK-a vozače mole za strpljenje u prometu...

Kako je izvijestio HAK kolona od četiri kilometara stvorila se na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Kako su rekli, kolona vozila je posljedica prometne nesreće. 

Također, ﻿između Zagreba i Bosiljeva te tunela Čelinka i čvora Zadar istok ﻿u smjeru Dubrovnika povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima.

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Zatvorena omiška cesta zbog požara, gužve i na autocestama

Što se tiče autoceste A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km i proteže se u Sloveniju. Povećana je gustoća prometa na A7 između graničnog prijelaza GP Rupa i čvora Šmrika.

- Preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za vozače kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski - rekli su iz HAK-a. Dodali su da je pojačan promet u smjeru otoka na Krčkom mostu. 

Zbog požara za sva vozila zatvorena je omiška obilaznica (DC553). Na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje te lokalnoj cesti LC29026 Kuna Pelješka-Pijavičino vozi se jednim prometnim trakom
 

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