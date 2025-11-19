Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA UREĐENJA

Visoki sud ukinuo prve izmjene UPU-a Lungomare jer Pula nije provela javnu nabavu plana

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Visoki sud ukinuo prve izmjene UPU-a Lungomare jer Pula nije provela javnu nabavu plana
Pula: Valovi udaraju o obalu uslijed juga | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Presuda potvrđuje da Grad Pula nije proveo propisanu javnu nabavu za izrađivača plana, dok građanska inicijativa ističe da su izmjene bile nezakonite i pod nedopuštenim utjecajem investitora.

Prema presudi Visokog upravnog suda RH, ukinuta je Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungomare" jer Grad Pula nije proveo postupak javne nabave za izrađivača predmetnog prostornog plana. 

S time u vezi, nije prihvaćen prijedlog za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenje "Lungomare".

Kako se navodi u priopćenju Grada Pule, razlog za ukidanje I. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungomare“ Visoki upravni sud pronalazi u činjenici da Grad Pula nije proveo postupak javne nabave za izrađivača predmetnog prostornog plana. 

SIMBOL NOĆNOG ŽIVOTA FOTO Pogledajte u kakvom je stanju kultna pulska Piramida
FOTO Pogledajte u kakvom je stanju kultna pulska Piramida

"Imajući u vidu presudu Visokog upravnog suda, Grad Pula će pripremiti i na internetskim stranicama Grada objaviti pročišćeni tekst i grafiku UPU-a, koji će biti na snazi nakon objave predmetne presude Visokog upravnog suda", izvijestili su iz pulske Gradske uprave te dodali da će Grad Pula u izradi svih budućih prostornih planova voditi računa da se poštuje stajalište Visokog upravnog suda izraženo u ovoj presudi.

Što se tiče učinaka presude, iz Grada ukazuju na članak 162. Zakona o upravnim sporovima, koji propisuje da ukinuti opći akt prestaje važiti danom objave presude u Narodnim novinama, kao i ustaljenu sudsku praksu izraženu, primjerice, u rješenju Vrhovnog suda RH od 29. listopada 2024. u kojem se navodi da "ako je nadležno tijelo ukinulo neki pravni akt, onda pravne posljedice ukidanja djeluju od dana donošenja odluke, odnosno od dana kada je nadležno tijelo odlučilo da će njegova odluka početi proizvoditi pravne učinke".

STOTINE U POVORCI FOTO Mimohod za Vukovar i Škabrnju u Puli: 'Oni su simboli naše boli, ali i naše snage...'
FOTO Mimohod za Vukovar i Škabrnju u Puli: 'Oni su simboli naše boli, ali i naše snage...'

"Za razliku od poništavanja gdje pravni učinci akta koji se poništava uopće ne nastupaju, kod ukidanja akt je proizvodio pravne učinke do donošenja odluke, a sama odluka u tom slučaju je konstitutivne prirode", pojasnili su iz Grada Pule.

Članovi Inicijative za Lungomare ranije su izvijestili o presudi Visokog upravnog suda kojom se ukida odluka o izmjenama Urbanističkog plana uređenja (UPU) "Lungomare", kojom je kapacitet planiranog hotela na pulskom Lungomareu povećan sa 170 na 360 postelja.

VODEĆE IME ALTERNATIVNE SCENE Veliki redovi u Zagrebu! Navala na ulaznice za popularan bend: 'Dobro je da sam došla ranije!'
Veliki redovi u Zagrebu! Navala na ulaznice za popularan bend: 'Dobro je da sam došla ranije!'

"Time se potvrđuje da su izmjene donesene protivno zakonu, čime je okončan postupak pokrenut zahtjevom za ocjenu zakonitosti općeg akta koji su podnijeli članovi Inicijative za Lungomare nakon prikupljanja dokumentacije koja je ukazivala da je proces izmjena plana bio nezakonit, netransparentan i pod potencijalnim nedopuštenim utjecajem investitora", rekao je koordinator Inicijative za Lungomare Aleksej Orel. 

Taj projekt je već dulje vrijeme predmet kontroverzi, u listopadu 2022. organiziran je i referendum te se na njemu 9.716 stanovnika Pule izjasnilo protiv izgradnje. U rujnu 2024. Visoki upravni sud pravomoćno je odbio njihovu žalbu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
Skupina od pet-šest ljudi bila u Vjesniku prije izbijanja požara, htjeli su doći do vrha zgrade?
IZ MINUTE U MINUTU

Skupina od pet-šest ljudi bila u Vjesniku prije izbijanja požara, htjeli su doći do vrha zgrade?

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja
KOMENTIRA TEA KVARANTAN SOLDATIĆ

Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja

Vukovar i Škabrnja, gradovi koji su podnijeli strašne žrtve, postali su simboli stradanja, ali i opomene za sve nas, da sloboda nije darovana nego zarađena i očuvana kroz neizmjernu hrabrost i patnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025