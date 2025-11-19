Visoki sud ukinuo prve izmjene UPU-a Lungomare jer Pula nije provela javnu nabavu plana

Prema presudi Visokog upravnog suda RH, ukinuta je Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungomare" jer Grad Pula nije proveo postupak javne nabave za izrađivača predmetnog prostornog plana.

S time u vezi, nije prihvaćen prijedlog za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenje "Lungomare".

Kako se navodi u priopćenju Grada Pule, razlog za ukidanje I. Izmjena i dopuna UPU-a „Lungomare“ Visoki upravni sud pronalazi u činjenici da Grad Pula nije proveo postupak javne nabave za izrađivača predmetnog prostornog plana.

"Imajući u vidu presudu Visokog upravnog suda, Grad Pula će pripremiti i na internetskim stranicama Grada objaviti pročišćeni tekst i grafiku UPU-a, koji će biti na snazi nakon objave predmetne presude Visokog upravnog suda", izvijestili su iz pulske Gradske uprave te dodali da će Grad Pula u izradi svih budućih prostornih planova voditi računa da se poštuje stajalište Visokog upravnog suda izraženo u ovoj presudi.

Što se tiče učinaka presude, iz Grada ukazuju na članak 162. Zakona o upravnim sporovima, koji propisuje da ukinuti opći akt prestaje važiti danom objave presude u Narodnim novinama, kao i ustaljenu sudsku praksu izraženu, primjerice, u rješenju Vrhovnog suda RH od 29. listopada 2024. u kojem se navodi da "ako je nadležno tijelo ukinulo neki pravni akt, onda pravne posljedice ukidanja djeluju od dana donošenja odluke, odnosno od dana kada je nadležno tijelo odlučilo da će njegova odluka početi proizvoditi pravne učinke".

"Za razliku od poništavanja gdje pravni učinci akta koji se poništava uopće ne nastupaju, kod ukidanja akt je proizvodio pravne učinke do donošenja odluke, a sama odluka u tom slučaju je konstitutivne prirode", pojasnili su iz Grada Pule.

Članovi Inicijative za Lungomare ranije su izvijestili o presudi Visokog upravnog suda kojom se ukida odluka o izmjenama Urbanističkog plana uređenja (UPU) "Lungomare", kojom je kapacitet planiranog hotela na pulskom Lungomareu povećan sa 170 na 360 postelja.

"Time se potvrđuje da su izmjene donesene protivno zakonu, čime je okončan postupak pokrenut zahtjevom za ocjenu zakonitosti općeg akta koji su podnijeli članovi Inicijative za Lungomare nakon prikupljanja dokumentacije koja je ukazivala da je proces izmjena plana bio nezakonit, netransparentan i pod potencijalnim nedopuštenim utjecajem investitora", rekao je koordinator Inicijative za Lungomare Aleksej Orel.

Taj projekt je već dulje vrijeme predmet kontroverzi, u listopadu 2022. organiziran je i referendum te se na njemu 9.716 stanovnika Pule izjasnilo protiv izgradnje. U rujnu 2024. Visoki upravni sud pravomoćno je odbio njihovu žalbu.