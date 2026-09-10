Vlada će bez nabave spaliti 650 tona otpada iz Gospića. Znamo i cijenu i u čijim cementarama...

Kao što su 24sata ekskluzivno i najavila, Vlada i Fond za zaštitu okoliša više neće provoditi javnu nabavu i tražiti nove tvrtke koje bi trebale zbrinuti 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama koje je tvrtka bračnog para Šincek ostavila u silosu u Gospiću. Nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a konzorcij predvođen CE-Z-AR-om Petra Pripuza je probio procijenjenu vrijednost nabave, Vlada je odlučila aktivirati članke Zakona o Vladi i Zakona o gospodarenju otpadom koji im dozvoljavaju hitnu intervenciju bez provođenja javne nabave.

Danas na Vladi će biti i službena odluka, a 24sata saznaju da će tih prvih 650 tona biti spaljeno u dvije hrvatske cementare. I to u onima u vlasništvu Holcima i Nexe grupe iz Našica. Vlada će iz proračuna to platiti 375.500 eura, odnosno s PDV-om skoro 447.000 eura. To je točno ista cijena po kojoj je tih 650 tona ponudila zbrinuti Tabak grupa iz Zaprešića, ali su ponudu povukli nakon pobune građana. Otpad će dvije cementare odvesti u svoje pogone i tamo će ga miješati kako bi dobili smjesu koja se onda spaljuje po uobičajenom postupku.

650 tona je tek prva faza sanacije. Druga je zbrinjavanje 4500 tona rasutog otpada po zemljištu oko silosa. I za taj posao su se opet javili isti ponuditelji: Tabak grupa i konzorcij pet tvrtki predvođenih CE-Z-AR-om koji je iz sastava Cios grupe Petra Pripuza. Za taj, puno skuplji posao, Tabak je ponudio 4,5 milijuna eura s PDV-om, a konkurentski konzorcij cijenu od čak 11 milijuna eura.

Iako nema službene potvrde i odluka još nije donesena, analogijom prvog natječaja za vreće je jasno da Tabak onda ne može oporabiti taj otpad i pretpostavka je da će povući ponudu. A ponuda konzorcija predvođenih CE-Z-AR-om je skoro dva puta viša od procijenjene vrijednosti. Zato će vjerojatno i taj natječaj biti poništen.

A tek treba naći način kako zbrinuti 33.000 tona zakopanog otpada. Za to se tek prikupljaju zainteresirane spalionice i tvrtke iz Europe. Gospićani žele da se otpad otkopa i odveze u tri mjeseca, a premijer Andrej Plenković je najavio mogućnost da ga samo otkopaju i prevezu na neku drugu lokaciju dok ne izaberu tvrtku koja će ga spaliti/zbrinuti.

Dotad će zakopani otpad ipak prekriti tvrtka Kostak-Graditeljstvo Tehnologija Sirovine d.o.o. iz Zagreba. To prekrivanje bi im trebalo platiti skoro 269.000 eura. Kako su 24sata prvi upozorili, radi se o hrvatskoj podružnici slovenske grupacije Kostak koja je pod istragom zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Miljenko Muha, nekadašnji predsjednik uprave slovenskog Kostaka je prvoosumnjičeni, a on vodi i hrvatsku tvrtku. O njihovim poslovima u Hrvatskoj, možete čitati OVDJE.