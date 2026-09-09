Vlada donosi novi paket pomoći za građane: Ovo su svi detalji

Vlada će u četvrtak predstaviti novi, jedanaesti po redu paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima, čija je ukupna vrijednost 257,7 milijuna eura. Paket obuhvaća subvencije za struju i plin te vaučere za najugroženije stanovništvo, a nove mjere primjenjivat će se od 30. rujna.

Od ukupnog iznosa, 126 milijuna eura namijenjeno je za subvencioniranje cijene struje, dok će se za plin i toplinsku energiju izdvojiti 43 milijuna eura. Potpore su predviđene i za poljoprivrednike u iznosu od oko 10 milijuna eura te za ribare, kojima će pripasti četiri milijuna eura, prenosi Nova TV.

Ministar demografije Ivan Šipić izjavio je da Vlada kontinuirano nastoji odgovoriti na izazove s kojima se suočavaju gospodarstvo i građani.

- Sigurno je za pozdraviti svaku mjeru koja ide u zaštitu i gospodarstva i prirode i onih koji su najugroženiji - poručio je Šipić.

Ministar Alen Ružić dodao je kako su mjere socijalno osjetljive.

- Mjere koje se pripremaju po strateškoj podlozi obećavaju da će biti socijalno osjetljive s jedne strane, a s druge strane na temelju solidarnosti podržati najosjetljivije - izjavio je Ružić.

Bez vladinih mjera, najveći problem ove zime predstavljale bi cijene plina. Prema pojašnjenju Dalibora Pudića, cijene bi porasle za sedam do osam posto, ovisno o distributivnom području.

- To je negdje oko 40 do 50 eura na godišnjoj razini, znači 4 eura na mjesečnoj razini - objasnio je.

Da bi spriječila takav rast, procjenjuje se da će Vlada iz proračuna morati izdvojiti 15 milijuna eura samo za subvencioniranje poskupljenja plina za građane. Prije sutrašnje sjednice Vlade, paket će biti predstavljen gospodarsko-socijalnim partnerima. Jović iz Nezavisnih sindikata upozorio je na širi kontekst.

- Cijene električne energije i cijene energenata će povući povećanje cijena hrane i ostalih troškova života bez obzira kakav je proračun jer ne mogu baš u svemu da narod plaća sve to - rekao je.

Podsjetimo, sve ovo se najavljuje usred velike afere s otpadom u Gospiću, čiji detalji su svakim danom sve neugodniji i šokantniji. Zadnja anketa o popularnosti političkih stranaka pokazala je najlošiji rezultat za HDZ u posljednje dvije godine.