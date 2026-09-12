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Vlada odgovorila na prozivke zbog otpada u Gospiću: 'Tvrtke imaju sve potrebne dozvole'

Piše 24sata,
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Vlada odgovorila na prozivke zbog otpada u Gospiću: 'Tvrtke imaju sve potrebne dozvole'
Foto: Hrvoje Kostelac/Pixsell
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Iz Vlade tvrde da će oko 650 tona neopasnog otpada iz kruga bivšeg PPK Velebit biti uklonjeno u roku od 45 dana, uz poštovanje svih propisa i okolišnih standarda.

Nakon novih prijepora oko zbrinjavanja otpada s prostora bivšeg PPK Velebit u Gospiću, iz Vlade su u subotu odbacili tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu otpada iz tzv. big bag vreća. Riječ je o oko 650 tona neopasnog otpada koji se i dalje nalazi na lokaciji u Gospiću, a čije je uklanjanje postalo jedno od ključnih pitanja nakon višemjesečnih upozorenja o stanju na toj lokaciji.

Iz Vlade poručuju da je način zbrinjavanja već jasno definiran te da će se otpad uklanjati isključivo u skladu s važećim dozvolama za gospodarenje otpadom, okolišnim dozvolama i svim ostalim zakonskim uvjetima.

- Svaka grupacija će raditi u skladu sa svojim važećim dozvolama za gospodarenje otpadom i za koje su ispunjeni svi drugi zakonom propisani uvjeti - navodi se u priopćenju.

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Dodaju da se radi o tvrtkama koje godinama provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu se otpad koristi kao zamjensko gorivo.

Prema njihovim tvrdnjama, takav se postupak odvija u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu, uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija.

Iz Vlade zato ocjenjuju neodgovornima tvrdnje da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole.

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- Potpuno je neodgovorno unaprijed tvrditi da tvrtke nemaju potrebne dozvole, a da se pritom zanemaruju važeća rješenja, dozvole i zakonski okvir kojim je njihovo postupanje uređeno - poručuju.

Naglašavaju i da je prioritet što prije ukloniti otpad s lokacije, uz poštovanje propisa i standarda zaštite okoliša. Prema najavi Vlade, oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića trebalo bi biti uklonjeno u roku od 45 dana.

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