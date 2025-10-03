Obavijesti

BOLJA UMREŽENOST

Vlada olakšava lov na kriminalce: Elektroničkim dokazima pristup bez granica!

Vlada RH ubrzava pristup elektroničkim dokazima preko granica! Novi zakon omogućava izravno pribavljanje podataka! Policajac za vezu u Sjevernoj Makedoniji zbog migrantskih rizika

Olakšanje i ubrzanje pristupa elektroničkim dokazima koji se upotrebljavaju za istragu i progon kaznenih djela, neovisno o tome gdje se nalaze, cilj je prijedloga zakona koji je Vlada RH sa sjednice u petak uputila u saborsku proceduru. Prijedlogom zakona o prekograničnom pribavljanju elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima implementiraju se po jedna uredba i direktiva Europske unije iz 2023. godine.

"Cilj prijedloga zakona je olakšati i ubrzati pristup elektroničkim dokazima koji se upotrebljavaju za istragu i kazneni progon kaznenih djela, neovisno o tome gdje se podaci nalaze", rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Do sada se ta suradnja odvijala uz obvezno posredovanje nadležnih pravosudnih tijela država članica, a sada se propisuje da će pravosudna tijela jedne države članice pribavljati podatke izravno od pružatelja usluga u drugoj državi članici.

Središnje tijelo koje osigurava primjenu zakona bila bi Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), a Ministarstvo pravosuđa i uprave koordinativno tijelo koje pruža pomoć domaćim tijelima i tijelima drugih država članica u ostvarivanju pravosudne suradnje.

Zbog migrantskih rizika časnik za vezu RH i u Republici Sjevernoj Makedoniji

Vlada je donijela i odluku o upućivanju policijskog časnika za vezu RH u Sjevernu Makedoniju radi potrebe učinkovitijeg upravljanja brojnim migracijskim i sigurnosnim rizicima.

Potpredsjednik Vlade i resorni ministar Davor Božinović naveo je da MUP već ima akreditirane policijske časnike za vezu u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a temeljem današnje Vladine odluke omogućit će se da policijski časnik koji se trenutno nalazi na mandatu u Srbiji nerezidentno obavlja navedene poslove i u Sjevernoj Makedoniji.

S obzirom na to da se Sjeverna Makedonija nalazi na aktivnom zapadno-balkanskom migracijskom pravcu, Hrvatska ima interes daljnjeg jačanja suradnje s tom zemljom, dodao je.

Vlada je donijela i odluku da se u nedjelju, 9. studenoga održe izbori za članove Gradskog vijeća Grada Đakova budući da se ono nije konstituiralo niti iz tri pokušaja.

