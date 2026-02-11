Obavijesti

BOGATO ISKUSTVO

Vlada potvrdila: Korda je novi šef HZZO-a. Ulazi u sustav 'težak' sedam milijardi eura!

Vlada potvrdila: Korda je novi šef HZZO-a. Ulazi u sustav 'težak' sedam milijardi eura!
Nakon iznenadne smjene dugogodišnjeg ravnatelja Luciana Vukelića, Vlada je na sjednici u srijedu potvrdila da je Zvonimir Ante Korda novi ravnatelj HZZO-a.

Zvonimir Ante Korda novi je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Odluka je potvrđena na sjednici Vlade, koja mu je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, dala zeleno svjetlo za vođenje jedne od financijski najmoćnijih institucija u državi.

Time Korda preuzima upravljanje sustavom vrijednim gotovo sedam milijardi eura, iznosom koji jasno pokazuje kolika je odgovornost na njegovim leđima.

Na toj poziciji nasljeđuje Luciana Vukelića, koji je krajem studenoga neočekivano razriješen dužnosti. Vukelić je HZZO vodio od 2017. godine, a smjena je uslijedila svega nekoliko mjeseci prije isteka njegova mandata. Službeno objašnjenje nije bilo opširno, no u političkim se kuloarima govorilo o 'osvježavanju kadrova' i preslagivanju upravljačkih struktura u državnim institucijama, javlja Jutarnji list.

Korda iza sebe ima bogato iskustvo. Profesionalni put započeo je u KBC-u Zagreb, potom je gotovo deset godina radio u Klinici Magdalena, a nedavno se, na poziv prof. dr. sc. Hrvoja Gašparovića, vratio na Rebro, gdje je radio u sklopu Odjela za kirurgiju stečenih srčanih bolesti.

Nakon Vukelićeve smjene, HZZO je privremeno vodio vršitelj dužnosti Hrvoje Šušković, koji je preuzeo kormilo do izbora novog ravnatelja.

Istodobno s natječajem za čelnu funkciju, raspisan je i natječaj za zamjenika ravnatelja HZZO-a. Tko će zauzeti tu poziciju, zasad još nije objavljeno.

