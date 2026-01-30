Vlada pozvala sindikate javnih službi na novi krug pregovora o plaćama za 2026. godinu

Predsjednica Matice hrvatskih sindikata Sanja Šprem rekla je kako 11 reprezentativnih sindikata javnih službi, u odnosu na reprezentativne sindikate državnih služni imaju svoju pregovaračku strategiju i ciljeve. Sindikati državnih službi potpisali su sporazum s Vladom no to nas ne ograničava za nastavak razgovora i pregovora, poručila je.

Upozorila je da Vlada ne može očekivati takvu razinu socijalnog dijaloga i ne može relevantne sindikate staviti u poziciju da se jednim dopisom slože s Vladinom ponudom ili očituju u roku od pet sati. Sindikati imaju brojno članstvo, ne mogu provesti odluke ni referendume u tako kratkom roku i takav Vladin postupak je podcjenjivački, ocijenila je Šprem. Napomenula je da Sindikat hrvatskih učitelja koji vodi broji 23.000 članova i u roku do pet sati to ne može učiniti. Takvo Vladino postupanje više se ne smije ponoviti, ako njegujemo socijalni dijalog, poručila je i dodala da sindikati inzistiraju na nastavku pregovora izboriti prava i ojačati poziciju.

Sindikati ostaju kod svojih zahtjeva za povećanjem osnovica za obračun plaće i naknade za prehranu, istaknuo je glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.

Neprihvatljivo je da je Vlada odustala u zadnji tren od uvođenja naknade za prehranu. Očekujemo dobru Vladinu ponudu i i ovisno kakva bude sindikati će ju staviti na izjašnjavanje svojim tijelima. Bude li Vladina ponuda na postojećoj razini od članstva ćemo tražiti prisnaženje našeg odbijanja te ponude Vladi ćemo pokazati što naši članovi misle o njoj. Vjerujemo da Vladin poziv nije samo formalan i da će ponuditi izdašniju ponudu, rekao je Rebić.

Odbacio je tvrdnje o razjedinjenosti sindikata i da su usuglašeni u svojim zahtjevima i oko mogućih budućih aktivnosti.

Predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da u javnim službama radi oko 190.000 radnika, a u državnim službama nešto više od 90.000. Stoga je neprijeporno da su većina javne službe i nekorektno je od sindikata javnih službi da donose stav na koji se Vlada poziva i dovodi nas pred svršen čin. U nastavku pregovora, nećemo Vladi dopustiti da se odugovlači i stvara privid socijalnog dijaloga i da su s druge strane neki nerazboriti sindikalisti tjeraju svoje i ometaju Vladu u provedbi socijalnog dijaloga sa sindikatima, naglasio je Stipić.

Upitao je što stoji iza spremnosti dva reprezentativna sindikata da iznose stajališta svih sindikata državnih službi, što se posljedično odražava i na javne službe. To je,kaže, neprihvatljivo osobito što je jedan od ta dva sindikata uoči pregovaračkog sastanka u utorak najavio da su spremni prihvatiti svaku Vladinu ponudu ako se izađe ususret njihovim zahtjevima koji se odnose isključivo na zatiranje djelovanja nereprezentativnih sindikata.