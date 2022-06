'Gzim Redžepi niti riječju niti iznudom nije utjecao na mene kako će se nalaz napraviti'

Ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan Vladimir Grošić tri je sata svjedočio, opovrgavajući sam sebe i svoj iskaz u Uskoku, na suđenju bliskom prijatelju pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Gzimu Redžepiju, optuženom da je pokušao trgovati utjecajem kako bi od Grošića ishodio da napiše vještački nalaz da sin Milana Popovića i Severine živi s ocem.

- Gzim Redžepi niti mentalno, niti riječju ni iznudom nije utjecao na mene kako će se nalaz napraviti - rekao je sudski vještak forenzične psihijatrije Grošić. U travnju 2021. u Uskoku je rekao kako mu je u kolovozu 2020. tadašnji ravnatelj Psihijatrijske bolnice Sv. Ivan i njegov tadašnji šef Igor Filipčić rekao da ga je zvao Milan Bandić i Gzim Redžepi i pitao gdje bi mogli razgovarati o ovom predmetu. Grošić je rekao kako se toga ne sjeća.

- Grad Zagreb je vlasnik bolnice i kada nas pozovu idemo na razgovor. Nabrojali smo sve što bi moglo biti tema razgovora, a moj tadašnji šef Igor Filipčić spomenuo je i taj predmet. Prije mi je rekao "kožu bi ti oderao što si se involvirao u taj predmet"- kazao je Grošić. On je naime kao sudski vještak forenzične psihijatrije pristao s kolegicom Ivanom Dijanić s KBC Zagreb napraviti treći vještački nalaz o tome kome će dijete pripasti i tko će dobiti skrb.

Našli se u Apneji

Filipčić i on s Redžepijem su se našali u drugoj polovici kolovoza 2020. u njegovoj poliklinici Apneja. Razgledali su je, a načeleno se razgovaralo i o tome da bi Grošić možda mogao tamo i raditi.

- Bio sam usplahiren oko tog predmeta, očekivao sam razgovor oko toga, no ne znam što sam konkretno očekivao. Kad je Redžepi rekao "ajmo sad ono konkretno" bilo mi nelagodno. Za mene je to značilo da će se govoriti o predmetu no nastavili smo razgovarati o struci itd. Hvalio se o tome koga sve poznaje pa je spomenuo i Milana Popovića. Govorio je kako je Popović donirao za Grad Zagreb, da je poznat po humanosti. Spominjao je i Severinu no ne u pozitivnom kontekstu. Razgovarali smo i o djeci. Spominjao je svoju pa sam i ja spomenuo svoju- rekao je Grošić.

- Razmišljao sam i o ustanovi u kojoj radim u smislu da ako što loše napravim da se nešto loše može dogoditi i ustanovi jer je u vlasništvu Grada Zagreba. To su bila tadašnja i takva vremena. Barem je to bilo u mojoj glavi. Sada više nemam taj osjećaj.

Vrlo kratko sam razmišljao što bi nalaz mogao značiti za moju bolnicu, ali sam tu misao brzo otklonio kako ne bi mogla utjecati na moj nalaz i mišljenje. Razgovor je završio s "razmisli pa se javi". Nije mi konkretno rekao da ga izvijestim o tom predmetu- kazao je svjedok.

No u Uskoku je rekao kako mu je Redžepi nakon što su završili razgovor rekao da razmisli par dana i da mu javi kakva će biti odluka o predmetu.

- Ne znam se razgovarati. Pola tih stvari nisam rekao. Možda sam nešto izostavio. Isključivo sam se fokusirao na predmet- rekao je svjedok. Potom mu je sutkinja Koraljka Bumči predočila zaspinik sa svjedočenja u Uskoku na kojem je na svakoj stranici njegov potpis.

- Čim je spomenuo da zna Popovića ja sam zaključio kakav nalaz trebam donijeti. No, ponavljam, to je bio moj zaključak. Dva- tri dana nakon susreta nazvao sam ga i rekao da sam donio odluku no on o tome nije htio pričati preko telefona. Našli smo se na kavi na Kvatriću. Shvatio je da mu želim reći da neću nalaz raditi niti u korist Milana Popovića niti u nečiju štetu. Kad sam mu rekao da ću se izuzeti iz rada na predmetu Redžepi je rekao da je on od mene više očekivao. Ne znam što je on mislio jer ga nisam pitao. Potom je dodao i kako je to moja odluka i da je poštuje - kazao je svjedok.

Dodao je i kako je imao još dva kontakta oko ovog predmeta, odnosno da si ih je on tako interpretirao.

- Kolega psihijatar i socijalna radnica su mi rekli kako su dobri s Popovićem te kako je on stvarno OK čovjek. Osjećao sam se jednako nelagodno kao i nakon sastanka s Redžepijem. U odnosu na oba razgovora s Redžepijem nije bilo objektivnih elemenata za ovakvu moju nelagodu. U odnosu na ovaj slučaj bio sam presenzibiliziran- ustvrdio je Grošić. Redžepijev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković pitao ga je:

Je li moguće da ste sve krivo shvatili zbog svog emotivnog stanja?

- Moguće je, jer sam bio izvan sebe - odgovorio je Grošić dodavši kako je neugodno iskustvo imao sa Severinom zbog koje ga je strah za njega i obitelj.

"Severina me zgrabila za koljeno"

- Severina se jednom zgodom kad smo skupa izlazili iz bolnice rasplakala i tražila da ostanem u predmetu. Rekao samo joj da ne plače i da joj ne mogu pomoći te da mi se javi ako će joj trebati stručna pomoć zbog nečega drugog. To je uobičajeno, tako sam komunicirao i s drugima. Javila se kasnije i dogovorili smo se da se sretnemo u Maksimiru gdje uobičajeno trčim. Došla je na sastanak. Sjeli smo na klupicu pored jezera. Iz ruksaka je izvadila papire i rekla da su oni bitni za predmetno vještačenje. Opet sam joj rekao da sam se izuzeo iz vještačenja i da nemam više veze s tim da ih slobodno urudžbira na sud. Severina se rasplakala i rekla kako to nije moguće te kako je od mene i profesorice Ivane Dijanić puno očekivala. Ja sam se izvlačio da mi to ne treba i da mi ulazi u zonu komfora. Bilo mi ju je žao. Bila je mršava ko kuga. Odjednom se njena ruka pojavila na mom koljenu. Navalila je ko sivonja. Shvaćam da sam glup i naivan i da sam došao po svojoj procijeni, a ona po svojoj zamisli. Sve to meni je izgledalo da traje kao vječnost, no trajalo je 15-20 minuta- kazao je Grošić.

Severina Kojić, ispitana kao svjedokinja, potvrdila je da se s vještakom našla u parku Maksimir i da joj je on tom prilikom rekao kako se izuzeo iz vještačenja. Potvrdila je i kako mu je donijela podatke za koje je smstrala da su bitni za vještvo te da ih Goršić nije htio primiti. Rekla je i kako joj je rekao da je od kraja kolovoza izložen pritiscima s očeve strane i da mu je teško.

U listopadu 2020. stiglo je rješenje suda da se ne može izuzeti i da trebaju napisati mišljenje. No zbog korone sve se odužilo do travnja 2021. Nalaz je išao u korist Milana Popovića.

- Taj predmet je jednostavan i pretransparentan samo je medijski bio prenapuhan. Iza nalaza u potpunosti stojim i mogu ga braniti do kraja života - rekao je vještak Vladimir Grošić. Nakon toga Severina mu je, navodno, zaprijetila nizom poruka te je istraga o tome u tijeku.

Redžepi bi obranu trebao iznijeti krajem kolovoza.

Najčitaniji članci