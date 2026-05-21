Vladimir Putin: Nuklearno oružje je krajnja mjera!

Predsjednik Vladimir Putin rekao je da je uporaba nuklearnog oružja „krajnja mjera”, ali je naglasio važnost održavanja nuklearne trijade (kopnena, pomorska i zračna komponenta) kao jamca suvereniteta i strateškog odvraćanja

Rusija je u četvrtak dopremila nuklearno oružje u skladišta u Bjelorusiji i pokazala elemente svojih strateških nuklearnih snaga, u kontekstu jačanja tenzija s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je uporaba nuklearnog oružja "krajnja mjera". Moskva provodi jedne od svojih najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina, u kojima sudjeluje 64.000 ljudi kako bi se snage uvježbale za „pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije”.

Trodnevne vježbe, koje su počele u utorak diljem Rusije i Bjelorusije, uključuju strateške raketne snage, Sjevernu i Pacifičku flotu, dalekometno zrakoplovstvo te postrojbe iz Lenjingradskoga i Središnjeg vojnog okruga.

U sklopu vježbi Rusija je prikazala nuklearnu podmornicu s balističkim projektilima klase Borej, protupodmornički zrakoplov Il-38, MiG-31 naoružan hipersoničnim projektilom Kinžal i interkontinentalne balističke projektile RS-24 Jars.

Raketna postrojba u Bjelorusiji uvježbava primanje posebnog streljiva za mobilni taktički raketni sustav Iskander-M, što uključuje i utovar streljiva na lansirna vozila, priopćila je Rusija.

U ruskim nuklearnim vježbama obično se koriste lažne bojne glave.

Jedna videosnimka koju je objavilo ministarstvo obrane prikazuje vojni kamion s ceradom koji se kreće uz minimalno osiguranje, dok druge prikazuju nuklearne podmornice, zrakoplove i ratne brodove.

Vježbe se održavaju u trenutku kada Moskva ističe da se nalazi u egzistencijalnoj borbi sa Zapadom oko Ukrajine.

Tijekom rata Putin redovito podsjeća na nuklearnu moć Rusije kao upozorenje Zapadu da ne ide predaleko u potpori Kijevu.

Ukrajina i pojedini zapadni čelnici ocijenili su takve poteze kao neodgovorno zveckanje oružjem. 

Eskalacija tenzija na Baltiku

Moskva optužuje baltičke zemlje da dopuštaju Ukrajini prelete preko njihova teritorija radi napada na sjevernu Rusiju, što NATO poriče.

Baltičke države, redom snažne podupirateljice Ukrajine, uzvraćaju da Rusija preusmjerava ukrajinske bespilotne letjelice u njihov zračni prostor s njihovih ciljeva u Rusiji.

Kremlj je u srijedu ocijenio da izjave šefa litavske diplomacije „graniče s ludilom”, nakon što je ministar vanjskih poslova Kestutis Budrys rekao da NATO mora pokazati Moskvi da je sposoban prodrijeti u rusku eksklavu Kalinjingrad.

Kalinjingrad se nalazi između članica NATO-a Litve i Poljske na baltičkoj obali. Ima oko milijun stanovnika i teško je militariziran te služi kao sjedište ruske Baltičke flote.

