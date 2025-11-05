Vladina veća ponuda rasta osnovice plaće sindikatima i dalje je neprihvatljiva

Ministar rada Marin Piletić izvijestio je u srijedu, nakon pregovaračkog sastanka, da je Vlada iznijela sindikatima državnih i javnih službi korigiranu, veću ponudu osnovice plaće za 2026., od 1. srpnja - od 1015 eura i 360 eura godišnje dodatka za prehranu, ali sindikati kažu da im nije prihvatljiva. Kada se tome pribroje povećani dodatci, božićnica i regres po 300 eura, uz novouvedeno pravo uskrsnice i naknada za prehranu 360 eura, to čini ukupni godišnji prihod za svih 265.000 zaposlenih u iznosu 1060 eura, istaknuo je u izjavi novinarima ministar rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike Marin Piletić.

Kao što sindikati kažu da im nije prihvatljiva povećana Vladina ponuda, Vladi nije prihvatljiv njihov zahtjev rasta osnovice od 8 posto u godini kada je očekivani rast inflacije 2,8 posto, a prethodno je u ovoj godini već povećana osnovica za 6 posto.

Ministar Piletić je naglasio kako Vladina ponuda ide u prilog svim radnicima.

"Model koji je više usmjeren na isplate neto iznosa svim radnicima putem neoporezivih materijalnih primanja. uz jedan dio u osnovicu. ide upravo njima u korist, jer 30 eura neto i osnovica od 1015 eura jesu ekvivalent kao da je osnovica povećana za 4 posto, i u tom slučaju bi svaki radnik dobio značajno manji iznos nego kroz naknadu za prehranu mjesečno 30 eura i rast osnovice od 1 posto", pojasnio je Piletić.

Vlada od 2020. povećala plaće javnim i državnim službama 70 posto; na razini EU rasle 20 posto

Upitan za komentar MMF-ove preporuke za ograničavanje rasta plaća u javnim i državnim službama, Piletić je rekao kako to nije ništa novo i da Vlada vodi jasnu politiku kontinuiranog rasta plaća, podsjetivši da je Vlada od 2020. do danas povećala plaće za 70 posto, dok su na razini EU plaće rasle 20 posto.

"Nastavit ćemo podizati plaće u državnom i javnom sektoru, ali ne intenzitetom kao u razdoblju od 2022. do 2024. , no zato postoje pregovori da približimo stajališta. Bit će potrebno neko vrijeme da (sindikati) shvate kako rasta osnovice od 8 posto nema u nacrtu proračuna za iduću godinu, jer se uz sve predviđene izdatke ne može probiti planirani deficit od 2,9 posto. Dosadašnji visok rast osnovice u idućoj godini nije moguć", naglasio je Piletić.

Sindikati javnih službi nisu zadovoljni Vladinom ponudom, rekla je predsjednica Matice hrvatskih sindikata Sanja Šprem ocijenivši je neprihvatljivom te najavila da će sindikalna strana morati "zaoštriti situaciju".

'Vladina ponuda rasta osnovice od 1,10 posto s obzirom na očekivanu inflaciju u idućoj godini od 2,8 posto je stoga neprihvatljiva i krajnje je vrijeme da Vlada shvati da radnici u Hrvatskoj žive posve drugačije od već viđenih smjernica i preporuka MMF-a. One uvijek dolaze u vrijeme pregovora i nisu obvezujuće za Vladu, a još manje za sindikate', rekla je Koordinatorica sindikalnog pregovaračkog tima Anica Prašnjak.

Vlada mora doći s puno boljom ponudom prihvatljivom sindikatima, dodala je.

Koordinatorica sindikalnog pregovaračkog tima Prašnjak napomenula je da su tražili povećanje osnovice po 4 posto od 1. siječnja i 1. rujna te naknadu za topli obrok 60 eura od siječnja.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić rekao je da je Vlada ponudila osnovicu plaće od 1015 eura bruto od 1. srpnja iduće godine, dnevnica i terenski dodatak su izjednačeni na 30 eura, naknada za topli obrok je povećana na 30 eura od 1. travnja 2026. te dodatak za rođenje djeteta s polovine na punu osnovicu, odnosno oko 440 eura. Nastavljamo pregovore dalje, moramo to iznijeti pred sindikalna tijela i članstvo pa ćemo vidjeti što dalje, dodao je Jagić.