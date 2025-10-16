Obavijesti

News

Komentari 9
SJEDNICA VLADE

VIDEO Plenković sindikatima: 'Došli smo u fazu da treba prevladati osjećaj za realnost'

Piše Antonela Šaponja, HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Plenković sindikatima: 'Došli smo u fazu da treba prevladati osjećaj za realnost'
Zagreb: Sjednica Vlade RH | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Na dnevnom redu su izmjene Zakona o predškolskom odgoju, zakoni oko OECD-a te odluka o radu prodajnih objekata na blagdan Svih Svetih

Nakon jučerašnjeg sastanka pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih i javnih službi, premijer Andrej Plenković izjavio je na sjednici Vlade u četvrtak kako su očekivanja sindikalnih predstavnika dosta velika, no da treba prevladati osjećaj za realnost ukupne slike proračuna.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ministar Piletić jučer je nastavio razgovore s predstavnicima sindikata, riječ je o razgovorima o dodatku Temeljnog kolektivnog ugovora gdje su, kao što vidimo u medijima, dosta velika očekivanja sindikalnih predstavnika - kazao je premijer na početku sjednice Vlade. Najavio je nastavak pregovora.

Podsjetio je na povećanje plaća u državnim i javnim službama, niza drugih materijalnih prava, kao i rasta osnovice za 48 posto u posljednjih godinu i pol dana, a koje je u godišnjem izvještaju Vlade prestavio u srijedu u Hrvatskom Saboru. Smatra da nakon toga treba "prevladati osjećaj za realnost ukupne slike proračuna". 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE VIDEO Plenković o stanju nacije u Saboru: 'Imamo dva velika problema u hrvatskom društvu'
VIDEO Plenković o stanju nacije u Saboru: 'Imamo dva velika problema u hrvatskom društvu'

- Mi smo kazali ono što radimo, a oporba je nastojala dati svoje kritike. Nekada paušalne, nekada konkretne. Dobri su gospodarski trendovi, niska nezaposlenost, kontinuirani gospodarski rast, briga o mladima, briga o sugrađanima treće dobi -  kazao je Plenković.

Vlada je, kako je izvijestio nakon jučerašnjeg sastanka ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, ponudila povećanje osnovice plaće od 1. rujna iduće godine za jedan posto te povećanje naknade za novorođeno dijete u visini pune proračunske osnovice, kao i terenski dodatak na 30 eura.

Sindikati traže rast osnovice za 12 posto što, poručio je Piletić, Vladi nije prihvatljivo te da Vlada toliki trošak ne može planirati u proračunu za iduću godinu.

Izmjene zakona radi nastavka osiguranja fiskalne održivosti svih vrtića

Izmjenama i dopunom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji je sa sjednice u četvrtak upućen u saborsku proceduru, u državnom proračunu će i dalje biti osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine.

Izmjenama se, naime, u zakon integrira uredba kojom se reguliralo da se u državnom proračunu osigurava taj novac. Također, predlaže se ukidanje dosadašnje odredbe prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće, naveo je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

IZVJEŠĆE O STANJU NACIJE Plenkoviću je sve super...
Plenkoviću je sve super...

U praksi je to bilo dovelo do smanjenja broja dostupnih mjesta u jaslicama i otežavalo upis djece ranjivih skupina mlađe dobi, objasnio je te dodao i da, s obzirom na infrastrukturna ulaganja koja rezultiraju povećanjem kapaciteta u dječjim vrtićima, ta odredba više nije relevantna.

Prednost pri upisu u vrtić proširuje se i na djecu nezaposlenih hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, a dodatno se uređuje i mogućnost zapošljavanja u vrtićima učiteljima koji završe posebni program na visokom učilištu i steknu odgojno-obrazovne kompetencije za rad u predškolskim ustanovama..

MRTAV OZBILJAN Plenković: Pokazali smo da se zaista borimo protiv korupcije!
Plenković: Pokazali smo da se zaista borimo protiv korupcije!

Također, preciznije se definira postojeća odredba o zaprekama za rad u dječjem vrtiću, kojom će se omogućiti roditeljima, osobito majkama koje se nalaze u obiteljskim i socijalnim poteškoćama a ne predstavljaju rizik za djecu, da se zapošljavanje u dječjim vrtićima.

Paket izmjena 'pravosudnih' zakona radi ulaska u OECD

U drugo saborsko čitanje Vlada je sa sjednice uputila paket konačnih prijedloga zakona iz područja pravosuđa koji se mijenjaju radi ulaska Hrvatske u OECD, a među njima i izmjene i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kojima se uz ostalo propisuju rokovi za žurno vođenje sudskih postupka.

- Dakle, odgovor na tužbu u roku od 15 dana, za održavanje glavne rasprave u roku od 30 dana od primitka odgovora, te okončanje prvostupanjskog postupka u roku od šest mjeseci, dok je drugostopanjski sud dužan odlučiti o žalbi u roku 30 dana - naveo je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Istaknuo je i da se povećavaju gornje granice prekršajnih kazni za osvetu prema prijavitelju - do 100.000 eura za pravnu osobu i do 15.000 eura za fizičku osobu obrtnika te 6 tisuća eura za fizičku osobu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićenja u više gradova, 'pali' zbog ilegalne internetske TV
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićenja u više gradova, 'pali' zbog ilegalne internetske TV

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025