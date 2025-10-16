VIDEO Plenković sindikatima: 'Došli smo u fazu da treba prevladati osjećaj za realnost'

Nakon jučerašnjeg sastanka pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih i javnih službi, premijer Andrej Plenković izjavio je na sjednici Vlade u četvrtak kako su očekivanja sindikalnih predstavnika dosta velika, no da treba prevladati osjećaj za realnost ukupne slike proračuna.

- Ministar Piletić jučer je nastavio razgovore s predstavnicima sindikata, riječ je o razgovorima o dodatku Temeljnog kolektivnog ugovora gdje su, kao što vidimo u medijima, dosta velika očekivanja sindikalnih predstavnika - kazao je premijer na početku sjednice Vlade. Najavio je nastavak pregovora.

Podsjetio je na povećanje plaća u državnim i javnim službama, niza drugih materijalnih prava, kao i rasta osnovice za 48 posto u posljednjih godinu i pol dana, a koje je u godišnjem izvještaju Vlade prestavio u srijedu u Hrvatskom Saboru. Smatra da nakon toga treba "prevladati osjećaj za realnost ukupne slike proračuna".

- Mi smo kazali ono što radimo, a oporba je nastojala dati svoje kritike. Nekada paušalne, nekada konkretne. Dobri su gospodarski trendovi, niska nezaposlenost, kontinuirani gospodarski rast, briga o mladima, briga o sugrađanima treće dobi - kazao je Plenković.

Vlada je, kako je izvijestio nakon jučerašnjeg sastanka ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, ponudila povećanje osnovice plaće od 1. rujna iduće godine za jedan posto te povećanje naknade za novorođeno dijete u visini pune proračunske osnovice, kao i terenski dodatak na 30 eura.

Sindikati traže rast osnovice za 12 posto što, poručio je Piletić, Vladi nije prihvatljivo te da Vlada toliki trošak ne može planirati u proračunu za iduću godinu.

Izmjene zakona radi nastavka osiguranja fiskalne održivosti svih vrtića

Izmjenama i dopunom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji je sa sjednice u četvrtak upućen u saborsku proceduru, u državnom proračunu će i dalje biti osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine.

Izmjenama se, naime, u zakon integrira uredba kojom se reguliralo da se u državnom proračunu osigurava taj novac. Također, predlaže se ukidanje dosadašnje odredbe prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće, naveo je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

U praksi je to bilo dovelo do smanjenja broja dostupnih mjesta u jaslicama i otežavalo upis djece ranjivih skupina mlađe dobi, objasnio je te dodao i da, s obzirom na infrastrukturna ulaganja koja rezultiraju povećanjem kapaciteta u dječjim vrtićima, ta odredba više nije relevantna.

Prednost pri upisu u vrtić proširuje se i na djecu nezaposlenih hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, a dodatno se uređuje i mogućnost zapošljavanja u vrtićima učiteljima koji završe posebni program na visokom učilištu i steknu odgojno-obrazovne kompetencije za rad u predškolskim ustanovama..

Također, preciznije se definira postojeća odredba o zaprekama za rad u dječjem vrtiću, kojom će se omogućiti roditeljima, osobito majkama koje se nalaze u obiteljskim i socijalnim poteškoćama a ne predstavljaju rizik za djecu, da se zapošljavanje u dječjim vrtićima.

Paket izmjena 'pravosudnih' zakona radi ulaska u OECD

U drugo saborsko čitanje Vlada je sa sjednice uputila paket konačnih prijedloga zakona iz područja pravosuđa koji se mijenjaju radi ulaska Hrvatske u OECD, a među njima i izmjene i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kojima se uz ostalo propisuju rokovi za žurno vođenje sudskih postupka.

- Dakle, odgovor na tužbu u roku od 15 dana, za održavanje glavne rasprave u roku od 30 dana od primitka odgovora, te okončanje prvostupanjskog postupka u roku od šest mjeseci, dok je drugostopanjski sud dužan odlučiti o žalbi u roku 30 dana - naveo je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Istaknuo je i da se povećavaju gornje granice prekršajnih kazni za osvetu prema prijavitelju - do 100.000 eura za pravnu osobu i do 15.000 eura za fizičku osobu obrtnika te 6 tisuća eura za fizičku osobu.