Vlajčić: 'Ne smijemo dopustiti preglasavanje Hrvata u BiH'

Ministar poljoprivrede David Vlajčić (Domovinski pokret) poručio je u srijedu kako ta stranka smatra da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u BiH i 'ne smije se dopustiti peto preglasavanje naših sunarodnjaka'. "Mislim da je DP tu bio potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u BiH. Ne smijemo dopustiti peto preglasavanje naših sunarodnjaka u BiH. Na koalicijskom sastanku (danas) treba razgovarati o tome, opcije su na stolu", rekao je Vlajčić u emisiji "A sada, Vlada", Hrvatskog radija. S partnerima, kaže, trebaju do kraja izbrusiti nekakav prijedlog i stajalište. "Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje za naše sunarodnjake te poslati im jasnu poruku da je Hrvatska iza njih", naglasio je.

Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Ističu da bi hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika te da je takvo rješenje „jednostavno izvedivo”.

Premijer Andrej Plenković je potom ustvrdio da o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavu hrvatske izborne jedinice u BiH nije bio obaviješten te ocijenio da je riječ o političkom profiliranju stranke. "Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u BiH nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska. Potrebno je da i drugi na to pristanu. U tome je cijela igra. Razumijem to u smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijeste partneri tu imam ozbiljne rezerve na stil", izjavio je Plenković.