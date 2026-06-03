Obavijesti

News

Komentari 0
'ZAŠTITA INTERESA'

Vlajčić: 'Ne smijemo dopustiti preglasavanje Hrvata u BiH'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vlajčić: 'Ne smijemo dopustiti preglasavanje Hrvata u BiH'
Zagreb: Sjednica Vlade RH | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ministar David Vlajčić poručio je da Hrvatska mora snažnije štititi interese Hrvata u BiH, dok je premijer Plenković inicijativu o hrvatskoj izbornoj jedinici ocijenio dijelom političkog profiliranja DP-a.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić (Domovinski pokret) poručio je u srijedu kako ta stranka smatra da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u BiH i 'ne smije se dopustiti peto preglasavanje naših sunarodnjaka'. "Mislim da je DP tu bio potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u BiH. Ne smijemo dopustiti peto preglasavanje naših sunarodnjaka u BiH. Na koalicijskom sastanku (danas) treba razgovarati o tome, opcije su na stolu", rekao je Vlajčić u emisiji "A sada, Vlada", Hrvatskog radija. S partnerima, kaže, trebaju do kraja izbrusiti nekakav prijedlog i stajalište. "Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje za naše sunarodnjake te poslati im jasnu poruku da je Hrvatska iza njih", naglasio je.

INICIJATIVA ZA BIH Plenković o Penavi: 'Ovo je očit pokušaj vidljivosti DP-a. Imamo ozbiljne rezerve na takav stil'
Plenković o Penavi: 'Ovo je očit pokušaj vidljivosti DP-a. Imamo ozbiljne rezerve na takav stil'

Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Ističu da bi hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika te da je takvo rješenje „jednostavno izvedivo”.

BURA U KOALICIJI Penava je poslao ultimatum Plenkoviću: 'Izborna jedinica ili vraćamo Herceg-Bosnu!'
Penava je poslao ultimatum Plenkoviću: 'Izborna jedinica ili vraćamo Herceg-Bosnu!'

Premijer Andrej Plenković je potom ustvrdio da o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavu hrvatske izborne jedinice u BiH nije bio obaviješten te ocijenio da je riječ o političkom profiliranju stranke. "Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u BiH nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska. Potrebno je da i drugi na to pristanu. U tome je cijela igra. Razumijem to u smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijeste partneri tu imam ozbiljne rezerve na stil", izjavio je Plenković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti
NEVRIJEME SA ZAPADA

UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti

DHMZ upozorava na moguće grmljavinsko nevrijeme i obilnu oborinu
Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!
24SATA OTKRIVAJU

Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog...
Provjerite Eurojackpot rezultate
IZVUKLI I 5+1

Provjerite Eurojackpot rezultate

Jedan je igrač osvojio impresivnih 1,35 milijuna eura u kategoriji 5+1, dok je drugi sretnik osvojio više od 760 tisuća eura pogodivši svih pet glavnih brojeva.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026