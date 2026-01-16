Vlak naletio na šleper u Zagorju

Putnički vlak naletio je teretnjak na prijelazu ceste preko željezničke pruge u Donjoj Stubici u četvrtak oko 16.55 sati. Na prijelazu nije bilo signalizacije koja najavljuje približavanje vlaka, a nitko nije ozlijeđen, piše krapinsko-zagorska policija.

Vozač (50) vozio je prema centru Donje Stubice, a na mjestu nesreće nema uređaja za zatvaranje prometa niti uređaja koji najavljuje da je vlak u blizini. Vozač se nije zaustavio, a onda je došlo do udara prednjeg desnog dijela odbojnika vlaka, koji je vozio na relaciji Zabok - Gornja Stubica, u stražnji dio poluprikolice.

Od 17.20 do 18.45 sati cesta je bila zatvorena za promet, a nije se odvijao ni željeznički promet.