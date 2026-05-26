Obavijesti

News

Komentari 0
Nevjerojatan slučaj

Vlak pregazio 89 ovaca, a onda je uslijedio šok: Pastirima u Portugalu stigao ogroman račun

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlak pregazio 89 ovaca, a onda je uslijedio šok: Pastirima u Portugalu stigao ogroman račun
Foto: Jacob King/PRESS ASSOCIATION

Portugalska državna agencija za željeznice i ceste zatražila je od dvojice pastira da isplate gotovo 25.000 eura odštete nakon što je regionalni vlak prošle godine pregazio 89 njihovih ovaca

Državni operater željezničke i cestovne mreže Infraestruturas de Portugal opravdao je zahtjev za ukupno 26.400 eura pozivajući se na štetu pričinjenu na vlaku i na činjenicu da je došlo do velikog kašnjenja u željezničkom prometu. Nesreća se dogodila 28. prosinca u okrugu Montemor-o-Velho, oko 200 kilometara sjeverno od Lisabona.

Strojovođa je izjavio da je u zoru iznenada ugledao stado koje je ležalo na tračnicama dok je izlazio iz zavoja, izvijestili su tada mediji. Unatoč aktiviranju kočnice za nuždu, nije uspio izbjeći sudar. Vlak se zaustavio tek oko 540 metara nakon udara.

SEZONA IZ SNOVA U PORTU Mika u Portugalu osvojila duplu krunu: Na Dragau smo odradile počasni krug, a sad - vozački
Mika u Portugalu osvojila duplu krunu: Na Dragau smo odradile počasni krug, a sad - vozački

Šezdeset i pet životinja pripadalo je jednom pastiru, a 24 drugome.

Šest vlakova bilo je zbog nesreće otkazano, a još dva djelomično otkazana. Osim toga, 36 linija kasnilo je ukupno 580 minuta.

Pastiri su uložili žalbu na zahtjev za plaćanje. Njihov odvjetnik Vítor Gaspar rekao je za novine Correio da Manha da je riječ o nesreći bez namjernog postupanja. Dodao je da su takvi incidenti dio općeg rizika željezničkog prometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)
NOVI OBRAT NA SUĐENJU

SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)

Suđenje Marku smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak bliži se kraju, ali tužiteljstvo i odvjetnik obitelji traže nove svjedoke.
Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'
STRAH U AUTOBUSU

Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'

Vozač ZET-ove linije 146 izbjegavao je nalet na automobil koji mu je izletio te je morao kočiti kako bi izbjegao sudar, rekli su kratko iz ZET-a i dodali kako su reagirali i Hitna pomoć i policija
Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi
PRIZNAO KRIVNJU

Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi

Tomislav Tomašević je čitavo vrijeme vjerovao u Kostanjevićevu nevinost i poručivao da ga zanima koje to dokaze ima Uskok da je primio mito. Sada je Kostanjević sve priznao, a Grad je zasad izgubio veliki dio novca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026