Vlak tegle prema Žanbu, pruga se nakon sudara otvara sutra

Pruga Križevci - Bjelovar bit će otvorena u utorak, nakon što u ponedjeljak navečer završe sanacijski radovi na dijelu oštećenom u subotnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara, a putnički vlak trenutno polako tegle prema Žabnom, rečeno je Hini iz HŽ Infrastrukture.

Oštećeni putnički elektrobaterijski vlak u ponedjeljak poslijepodne polako se tegli prema Svetom Ivanu Žabnu, kamo bi, prema procjenama HŽ Infrastrukture iznesene Hini, trebao stići predvečer.

Nakon njegova uklanjanja slijedi sanacija oštećenog dijela pruge, a završetak tih radova očekuje se kasno navečer. Zbog toga se ponovno otvaranje pruge za željeznički promet očekuje u utorak, a ne u ponedjeljak kako se okvirno predviđalo.

Putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu prijepodne na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca, nedaleko od Škrinjara. Teretni vlak ranije je uklonjen s mjesta nesreće, dok je izvlačenje putničkog vlaka bilo tehnički zahtjevnije zbog njegova položaja nakon sudara i otežanog pristupa mjestu nesreće.

Putnički vlak u sudaru je znatno oštećen i dijelom se nalazio izvan pruge, zbog čega je njegovo uklanjanje bilo složenije od uklanjanja teretnog vlaka. Radovi na njegovu izvlačenju trajali su od nedjelje.

Na dijelu pruge ispod putničkog vlaka nastala su i oštećenja infrastrukture koja je potrebno sanirati prije ponovne uspostave prometa.

U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima dvojica strojovođa i kondukter.