HŽ Cargo: Strojovođa koji je prošao kroz crveno udaljen je s posla, to je najteži propust

Danas je na pruzi Rijeka-Zagreb došlo do incidenta u kojem je bio uključen vlak u vlasništvu HŽ Carga. Strojovođa navedenog vlaka prošao je kroz signal koji je pokazivao crveno, nakon čega je prometnik pravovremeno isključio struju na pruzi. Još jednom zahvaljujemo djelatnicima HŽ Infrastrukture koji su reagirali brzo i ispravno. Svi sudionici prometa su dobro.

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Strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno je udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do ovog propusta, a koju će provesti službeno povjerenstvo kojeg čine predstavnici HŽ Infrastrukture, HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza. Ukoliko se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijede posljedice i za pojedinca (izvanredni otkaz) i za sve ostalo što se pokaže kao propust.

To je najteži sigurnosni propust koji na željeznici postoji i HŽ Cargo takve propuste ne misli ublažavati.

Naše strojovođe se kontinuirano usavršavaju i educiraju s posebnim naglaskom na sigurnost. Provjere su redovne i propisane, ali očito nisu bile dovoljne. Unatoč tome što je istraga za oba incidenta tek u tijeku, Uprava je već jučer pokrenula izvanrednu proceduru za pojačanu provjeru na terenu i preispitivanje samog modela nadzora i kontrole.

Sigurnost svih sudionika prometa apsolutni je prioritet i na tome ćemo inzistirati u svakom daljnjem radu i postupanju.