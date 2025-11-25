Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Vlasnike svih vozila od sljedeće godine čeka poskupljenje naknade koja se plaća za uporabu javnih cesta. Tu naknadu plaćamo jednom godišnje pri registraciji automobila, a ona je jedan od dijela troškova koji platimo pri tehničkom pregledu i “registraciji”. Vlasnike svih osobnih vozila čeka poskupljenje od čak 60 posto, za manje teretne automobile je prosjek 30 posto, ali poskupljenja idu i za kamione, autobuse, oldtimere, kamp prikolice, motocikle... Vlasnici mopeda ne moraju brinuti, a zanimljivo je da je jedino pojeftinjenje za male prikolice koje vuku automobili. Podsjetimo da su lani poskupjele naknade za tehnički pregled i naknada za Eko test za 15 posto.

Ministarstvo promete pustilo je u javno savjetovanje novi pravilnik, a dosad je u medijima samo bilo preneseno da osnovna naknada raste s 28,50 na 40 eura. No pravi ključ poskupljenja se krije u nizu koeficijenata koji se množe s tom naknadom i daju konačnu cijenu koja se plaća. Ta naknada inače ide za održavanje županijskih cesta, odnosno cesta u Gradu Zagrebu, koji je jedini i županija.

24sata donose točne izračune poskupljenja. Vlasnike osobnih vozila čeka poskupljenje od oko 60 posto. Prosjek poskupljenja za pet kategorija je 47 eura, ali sam iznos se značajno razlikuje po kategorijama. Primjerice, vlasnik malog osobnog automobila, obujma motora manjeg od 1000 kubičnih centimetara, platit će po novom 38,40 eura naknade, što je poskupljenje od 14,40 eura. U toj kategoriji su, primjerice, automobili Fiat 500 0,9, VW up ili Toyota Aygo 1.0. Najviše osobnih vozila je u drugoj kategoriji jer im je motor do 1600 kubičnih centimetara. Oni će sad plaćati 79,60 eura naknade ili 30 eura više nego dosad, a u toj kategoriji vozila su, primjerice, Renault Clio 1.3, VW Polo 1.2. Već u sljedećoj kategoriji do 2000 kubičnih centimetara vlasnici će plaćati 36,70 eura više, a u toj kategoriji je primjerice Škoda Octavia 1.6 ili Mazda 3 2.0. Vlasnici najjačih automobila plaćat će od 59,60 do 95 eura više, odnosno 159 i 255 eura godišnje. Poskupljenje od 59,60 eura čeka vlasnike Audija A4 2.0, BMW-a 320d 2.0, a najveće poskupljenje se odnosi na primjerice Porsche Cayenne 3.6 ili Mercedes S350.

Foto: 24sata

Laki teretni automobili plaćat će u prosjeku oko 28 posto višu naknadu, a u četiri kategorije će nove cijene biti od 80,40 do 237 eura. Kamioni i teški kamioni će plaćati od 12 do 17 posto više, a autobusi od 12 do 19 posto više. Mopedi i dalje neće plaćati naknadu, ali ona raste s 10 na 18 eura godišnje za motocikle.

Iz Ministarstva prometa su nam objasnili da je ovo poskupljenje bilo nužno jer cijene nisu rasle od 2003. godine, a u međuvremenu su cijene održavanja cesta značajno otišla gore.

- To je prihod Županijskih uprava na cestu i oni su tražili dizanje ove naknade jer jednostavno više nemaju dovoljno prihoda za ispunjavanje svoje zakonske obveze. Oni iz tog plaćaju i održavanje i zimsku službu. Niti ovako se neće moći u potpunosti zadovoljiti potrebe, ali će im se poboljšati financijska situacija. Riječ je o ukupno 21.000 kilometara cesta koje moraju održavati, a ovo im je prihod iz kojega to trebaju činiti. Sa zadržavanjem starih visina naknada to je jednostavno nemoguće. Samo ŽUC Ličko-senjske županije ima 1500 kilometara cesta - kažu nam u Ministarstvu prometa.

Foto: 24sata

No ubuduće neće biti više ni potrebno donositi promjenu pravilnika. Novost je da će se osnovna naknada od 40 eura dizati za iznos inflacije koji je bio u prošloj godini. Prvo povećanje po tom kriteriju će biti 2027. godine, zavisno o obračunu inflacije za 2026. godinu. Prema projekcijama ministarstva, s ovim poskupljenjem Županijske uprave za ceste će dobiti oko 77,4 milijuna eura više, a Gradu Zagrebu će se sliti 19,4 milijuna eura više za održavanje cesta. S ovim povećanjem, sve županijske uprave i Zagreb će na raspolaganju imati gotovo 270 milijuna eura godišnje.

Foto: 24sata