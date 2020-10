Vlasnici malih firmi: "Nećemo preživjeti idućih 12 mjeseci"

Europske vlade do sada su održavale na površini tisuće tvrtki u teškoćama nizom mjera, od moratorija do odgode otplate zajma. Neke ih već ukidaju, što bi moglo dovesti do vala stečajeva

<p>Više od polovine malih i srednjih poduzeća koja zajedno zapošljavaju dvije trećine europskih radnika strahuje da bi u idućih 12 mjeseci mogli propasti, pokazalo je u četvrtak istraživanje istraživanje konzultantske kuće McKinsey.</p><p>Istraživanje je provedeno u kolovozu, prije opetovanog naglog širenja zaraze koronavirusom u cijeloj Europi koji sili vlade da razmotre nova ograničenja aktivnosti i potiče nagađanja o opetovanom zatvaranju cijelih zemalja.</p><p>Objava se vremenski poklopila s učestalim upozorenjima o skorom valu stečajeva i poziva Međunarodnog monetarnog fonda i drugih organizacija europskim vladama da udvostruče državne potpore kako bi pomogle tvrtkama da opstanu u pandemiji.</p><p>Čak 55 posto čelnika oko 2.200 malih i srednjih poduzeća u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj očekuje da će do rujna 2021. staviti ključ u bravu ako im prihodi ostanu na sadašnjoj razini, pokazalo je istraživanje McKinseya.</p><p>Aktualni trend pokazuje da će u sljedećih šest mjeseci svaka deseta mala i srednja tvrtka objaviti stečaj.</p><p>"To predstavlja značajan teret za financijski sektor", komentira koautor izvješća Zdravko Mladenov jednu od posljedica takvog razvoja događaja, pored daljnjeg rasta broja nezaposlenih i presušivanja ulaganja.</p><p>Ekonomisti koje je Reuters anketirao u rujnu prognoziraju da će gospodarstvo eurozone u 2021. godini porasti samo 5,5 posto, nakon ovogodišnjeg 8-postotnog pada, ali upozoravaju da je čak i taj nepotpuni oporavak pod znakom pitanja s obzirom na daljnje širenje virusa.</p><p>Mala i srednja poduzeća u Europi zapošljavaju ukupno više od 90 milijuna ljudi ali zbog malog broja radnika i skromnog obujma poslovanja posebno ih muče problemi s novčanim tokom. U Španjolskoj je 83 posto od 85.000 tvrtki koje su propale od veljače imalo manje od pet radnika.</p><p>Europske vlade do sada su održavale na površini tisuće tvrtki u teškoćama nizom mjera, od moratorija na objavu stečaja do odgode otplate zajma. Neke su ih ipak počele ukidati pa su njemačka i britanska središnja banka, među ostalima, upozorile na prijetnju vala stečajeva.</p><p>"Dužnosnici moraju učiniti sve što je potrebno da bi se obuzdala pandemija i šteta koju uzrokuje u gospodarstvu i ne smiju prerano povlačiti potporu kako bi se izbjeglo ponavljanje pogreške napravljene u globalnoj financijskoj krizi", objavio je MMF na tjednom blogu.</p><p>"Mjere podrške kompanijama moraju ići dalje od potpore likvidnosti i osigurati uvjete da insolventna ali održiva poduzeća mogu nastaviti s poslovanjem", dodaju, predlažući restrukturiranje duga i ulaganje u vlasnički kapital.</p>