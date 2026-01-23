Obavijesti

News

Komentari 0
JAMČEVINA 200.000 FRANAKA

Vlasnik bara u Švicarskoj pušten iz pritvora nakon tragedije u kojoj je poginulo 40 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlasnik bara u Švicarskoj pušten iz pritvora nakon tragedije u kojoj je poginulo 40 ljudi
Foto: Umit Bektas

Jacques Moretti mora predati dokumente, ne smije napustiti zemlju i svakodnevno se javljati policiji; 116 osoba je ozlijeđeno u požaru na novogodišnjoj zabavi u Crans-Montani

Admiral

Vlasnik bara na švicarskom skijalištu Crans-Montani, u kojem je 40 osoba izgubilo život u požaru na novogodišnjoj zabavi, pušten je na slobodu nakon što mu je sud u petak ukinuo pritvor.

Jacques Moretti pušten je na uvjetnu slobodu, prema sudu u Sionu u švicarskoj regiji Valais. 

ISPOVIJEST OCA OZLIJEĐENOG Jeziva poruka iz kluba pakla u Švicarskoj: 'Dođi, tata, gorim!'
Jeziva poruka iz kluba pakla u Švicarskoj: 'Dođi, tata, gorim!'

Moretti mora predati svoje identifikacijske i boravišne dokumente uredu javnog tužitelja, nije mu dopušteno napustiti zemlju te se dnevno mora javljati u policijsku postaju i platiti jamčevinu.

Sud je rekao da je 200.000 švicarskih franaka položeno na račun Ureda javnog tužitelja, a uplatili su ga navodno Morettijevi bliski prijatelji. Slični uvjeti odnose se i na njegovu suprugu Jessicu, iako ona nije pritvorena.

KOBNA NOVA GODINA Vlasnica bara u Švicarskoj naredila djevojci da nosi kacigu
Vlasnica bara u Švicarskoj naredila djevojci da nosi kacigu

U baru Le Constellation prskalice su zapalile pjenu na stropu tijekom novogodišnje zabave, prema početnim istragama. Požar se proširio izuzetno brzo.

Četrdeset osoba izgubio je život, među njima i brojni maloljetnici. Ukupno 116 osoba je ozlijeđeno, od čega je 80 zadobilo teške opekline.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'
HOTEL JE ZATVOREN

Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'

Bivši reprezentativac Šime Vrsaljko se povukao iz posla, a projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela. Radnici su ostali bez posla
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026