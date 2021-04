Vlasnik riječkog kafića Three Monkeys, Tomislav Kovačević oglasio se na prozivke ministra Olega Butkovića kojeg zanima hoće li sada, kad je na snazi zabrana rada ugostiteljskih objekata, ulazak u kafić biti zabranjen SDP-ovcima i županu Komadini.

Kovačević je za Dnevnik.hr rekao da mu od ministrove prozivke telefoni ne prestaju zvoniti kao i da nema nikakav poseban stav o SDP-u niti županu Primorsko-goranske županije.

- Ministar je trebao pročitati onaj moj prvi post jer ja njih nisam prozvao zbog zatvaranja, nego zbog stanja u državi posljednjih 30 godina. Ako ministar hoće da ga podsjetim na posljednje afere u HDZ-a u zadnjih mjesec, rado ću mu ih pismeno poslati. A što se tiče zatvaranja kafića, grad i županija su se dobro postavili prema sektoru. Otpisali su nam najam za prostor i najam za terasu. Država bi se mogla ugledati - poručuje Kovačević.

- Ja sam im poslužio za zabavljanje javnosti. Trebali bi mi dati neku plaketu - kaže. Ističe kako je njegova objava bila sitna provokacija i da vjeruje da i u toj stranci ima poštenih ljudi, ali su nažalost u manjini. Uz to nadovezao se na predizborne kampanje i izvlačenje projekata iz ladice poput rekonstrukcije željeznice i autoputa.

- Sjećam se i da je prije par mjeseci premijer pompozno najavljivao bušenje tunela Učka. Kako je otišao on, otišli su i bageri. Tako se to radi - zaključio je vlasnika kafića Three Monkeys.