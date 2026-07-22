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ZASUTI NEGATIVNIM RECENZIJAMA

Vlasnik restorana u Primoštenu divljao, a stradala kaštelanska konoba: Ljudi su ih pomiješali...

Piše 24sata,
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Vlasnik restorana u Primoštenu divljao, a stradala kaštelanska konoba: Ljudi su ih pomiješali...
Foto: Facebook, canva
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Kolateralna žrtva incidenta ispao je kaštelanski ugostitelj Toni Ivanišević, On je vlasnik restorana Rudine iz Kaštela, kojeg su korisnici zasuli negativnim recenzijama, misleći da se radi o primoštenskom restoranu...

Sramotan incident dogodio se u utorak u Primoštenu. Vlasnik restorana Rudina nasrnuo je na dječja kolica, srušio ih je reklamnim panoima, policija ga je ubrzo nakon toga privela. 

Općina Primošten objavila je videozapis incidenta iz stare gradske jezgre u kojem je, kako tvrde pozivajući se na navode zabrinutih mještana, sudjelovao vlasnik lokalnog ugostiteljskog objekta Rudina.

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Primošten VIDEO
Primošten | Video: Općina Primošten

Prema tvrdnjama mještana, incident je bio usmjeren prema gostima susjednog ugostiteljskog objekta. Na snimci koju je objavila Općina vidi se muškarac koji nosi dvije drvene reklamne konstrukcije s natpisom „Restoran Rudina“. Prolazeći uskom ulicom pred gostima drugog lokala, panoima udara u dječja kolica. Jedan od prisutnih muškaraca potom ustaje i kreće prema njemu, nakon čega se snimka prekida.

UŽAS VIDEO INCIDENT U PRIMOŠTENU Muškarac nasrnuo na dječja kolica pred gostima restorana
VIDEO INCIDENT U PRIMOŠTENU Muškarac nasrnuo na dječja kolica pred gostima restorana

- Najoštrije osuđujemo svaki oblik agresivnog, prijetećeg ili neprimjerenog ponašanja prema gostima ugostiteljskih objekata, osobito kada takvo ponašanje može dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi. Ako snimka vjerno prikazuje ono što se dogodilo, riječ je o ponašanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost i zahtijeva žurnu provjeru svih okolnosti od strane nadležnih institucija - poručili su iz Općine. Istaknuli su kako svaki događaj koji je mogao dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi mora biti temeljito ispitan te da je potrebno utvrditi sve okolnosti incidenta.

A kolateralna žrtva cijele situacije ispao je kaštelanski ugostitelj Toni Ivanišević, On je vlasnik restorana Rudine iz Kaštel Novog, kojeg su korisnici zasuli negativnim recenzijama, misleći da se radi o primoštenskom restoranu, javlja Dalmatinski portal.

INCIDENT U STAROJ JEZGRI GRADA U Primoštenu nasrnuo na dječja kolica. Policija: 'Uhitili smo ga'
U Primoštenu nasrnuo na dječja kolica. Policija: 'Uhitili smo ga'

Ivanišević ističe kako su se nakon medijskih napisa na Google profilu njegova restorana počele pojavljivati negativne recenzije, premda njegov lokal nema nikakve veze s događajem koji se odigrao u Primoštenu. Dodaje da su riječ o dva potpuno odvojena ugostiteljska objekta koji posluju u različitim mjestima i imaju različite vlasnike.

Vlasnik kaštelanskog restorana, koji je javnosti poznat i po dugogodišnjem humanitarnom radu, apelirao je na građane da prije ostavljanja komentara ili recenzija provjere o kojem je objektu riječ.

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