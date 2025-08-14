Obavijesti

News

Komentari 1
UŽASNA SITUACIJA

Vlasti Gaze: U novim izraelskim napadima ubijeno najmanje 11 osoba. Ljudi umiru od gladi...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vlasti Gaze: U novim izraelskim napadima ubijeno najmanje 11 osoba. Ljudi umiru od gladi...
Foto: HATEM KHALED/REUTERS

U nastojanju da spriječi planiranu vojnu eskalaciju, Egipat pokušava oživjeti pritisak za prekid vatre u Gazi, ugošćavanjem delegacije Hamasa predvođenu glavnim pregovaračem skupine Halilom Al-Hajom...

Izraelske snage zračnim su i tenkovskim napadima u istočnim dijelovima grada Gaze ubile najmanje 11 ljudi i uništile kuće tijekom noći, priopćile su lokalne zdravstvene vlasti, dok je palestinska islamistička skupina Hamas poručila posrednicima da je spremna nastaviti pregovore o prekidu vatre.

Stanovnici i liječnici rekli su da je osam ljudi poginulo kada je u izraelskom tenkovskom granatiranju pogođena kuća u naselju Zejtunu, dok je jedan muškarac ubijen u zračnom napadu na zgradu u obližnjem predgrađu Šedžaji. Dvije druge osobe ubijene su u tenkovskom granatiranju u Tufahu, također predgrađu Gaze.

Lokalne zdravstvene vlasti priopćile su da su primile pozive vapaja obitelji zarobljenih u području Zejtouna, uključujući i onih koji su tvrdili da su ranjeni i da vozila hitne pomoći ne mogu doći do njih.

UŽASNE BROJKE Izrael bombardirao Gazu. Vlasti Gaze: 123 ubijenih u zadnja 24 sata, ljudi umiru i od gladi...
Izrael bombardirao Gazu. Vlasti Gaze: 123 ubijenih u zadnja 24 sata, ljudi umiru i od gladi...

Više od 22 mjeseca nakon početka izraelske vojne ofenzive u Gazi, stanovnici se također bore sa sve gorom krizom gladi.

Još četiri osobe umrle su od gladi i pothranjenosti na tom teritoriju u posljednja 24 sata, priopćilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva Gaze. Time se ukupan broj umrlih od gladi od početka rata popeo na 239, uključujući 106 djece, kažu iz ministarstva.

Izrael osporava te podatke o pothranjenosti i gladi u Pojasu Gaze, kojim Hamas vlada od 2007. godine.

Planirano izraelsko preuzimanje grada Gaze, koju je vojska te države već zauzela u ranim danima rata, vjerojatno će se dogoditi kroz nekoliko tjedana, kažu dužnosnici.

'GLAD PRED OČIMA' Drama u Gazi: Djeca gladuju, 24 zemlje traže hitnu pomoć...
Drama u Gazi: Djeca gladuju, 24 zemlje traže hitnu pomoć...

U nastojanju da spriječi planiranu vojnu eskalaciju, Egipat pokušava oživjeti pritisak za prekid vatre u Gazi, ugošćavanjem delegacije Hamasa predvođenu glavnim pregovaračem skupine Halilom Al-Hajom.

U srijedu je posrednicima u Kairu rekao da je Hamas spreman nastaviti pregovore o prekidu vatre kako bi se postiglo privremeno primirje i da je skupina otvorena za raspravu o sveobuhvatnom sporazumu kojim bi se okončao rat, rekli su egipatski i palestinski izvori.

PRIZNAT ĆE PALESTINU Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi
Australski premijer: Netanyahu negira humanitarnu krizu u Gazi

Posljednji krug neizravnih pregovora u Kataru završio je zastojem krajem srpnja, a Izrael i Hamas međusobno se optužuju zbog nedostatka napretka u američkom prijedlogu za 60-dnevni sporazum o primirju i oslobađanju talaca.

Čini se da i dalje postoje velike razlike oko ključnih pitanja između strana, uključujući opseg eventualnog povlačenja izraelske vojske i zahtjev za razoružavanjem Hamasa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici
NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'
ŽIVOTINJA JE UGINULA

NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'

U mjestu Končanica kod Daruvara vozač je naletio na srndaća. Cijeli je ušao u automobil. Životinja je završila na stražnjem sjedištu automobila. Počeo je skakati po autu, ali su ga svladali, kaže vozač
Sjekira, grablje, lopata i pijani Poljaci: Policija se oglasila o makljaži kod N. Vinodolskog...
'NARUŠAVANJE REDA I MIRA'

Sjekira, grablje, lopata i pijani Poljaci: Policija se oglasila o makljaži kod N. Vinodolskog...

U jednom trenutku Poljak (29) je iz automobila izvadio sjekiru i s njom ušao u kafić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025