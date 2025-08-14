Vlasti Gaze: U novim izraelskim napadima ubijeno najmanje 11 osoba. Ljudi umiru od gladi...

Izraelske snage zračnim su i tenkovskim napadima u istočnim dijelovima grada Gaze ubile najmanje 11 ljudi i uništile kuće tijekom noći, priopćile su lokalne zdravstvene vlasti, dok je palestinska islamistička skupina Hamas poručila posrednicima da je spremna nastaviti pregovore o prekidu vatre.

Stanovnici i liječnici rekli su da je osam ljudi poginulo kada je u izraelskom tenkovskom granatiranju pogođena kuća u naselju Zejtunu, dok je jedan muškarac ubijen u zračnom napadu na zgradu u obližnjem predgrađu Šedžaji. Dvije druge osobe ubijene su u tenkovskom granatiranju u Tufahu, također predgrađu Gaze.

Lokalne zdravstvene vlasti priopćile su da su primile pozive vapaja obitelji zarobljenih u području Zejtouna, uključujući i onih koji su tvrdili da su ranjeni i da vozila hitne pomoći ne mogu doći do njih.

Više od 22 mjeseca nakon početka izraelske vojne ofenzive u Gazi, stanovnici se također bore sa sve gorom krizom gladi.

Još četiri osobe umrle su od gladi i pothranjenosti na tom teritoriju u posljednja 24 sata, priopćilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva Gaze. Time se ukupan broj umrlih od gladi od početka rata popeo na 239, uključujući 106 djece, kažu iz ministarstva.

Izrael osporava te podatke o pothranjenosti i gladi u Pojasu Gaze, kojim Hamas vlada od 2007. godine.

Planirano izraelsko preuzimanje grada Gaze, koju je vojska te države već zauzela u ranim danima rata, vjerojatno će se dogoditi kroz nekoliko tjedana, kažu dužnosnici.

U nastojanju da spriječi planiranu vojnu eskalaciju, Egipat pokušava oživjeti pritisak za prekid vatre u Gazi, ugošćavanjem delegacije Hamasa predvođenu glavnim pregovaračem skupine Halilom Al-Hajom.

U srijedu je posrednicima u Kairu rekao da je Hamas spreman nastaviti pregovore o prekidu vatre kako bi se postiglo privremeno primirje i da je skupina otvorena za raspravu o sveobuhvatnom sporazumu kojim bi se okončao rat, rekli su egipatski i palestinski izvori.

Posljednji krug neizravnih pregovora u Kataru završio je zastojem krajem srpnja, a Izrael i Hamas međusobno se optužuju zbog nedostatka napretka u američkom prijedlogu za 60-dnevni sporazum o primirju i oslobađanju talaca.

Čini se da i dalje postoje velike razlike oko ključnih pitanja između strana, uključujući opseg eventualnog povlačenja izraelske vojske i zahtjev za razoružavanjem Hamasa.