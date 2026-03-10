VODIČ KROZ KAOS Digli cijene dopunskog, a nisu obavijestili nikoga: 'Moraju platiti razliku'

Cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a poskupjela je od 1. veljače 2026. godine za otprilike 62 posto. Nova mjesečna premija sad iznosi 15 eura, dok je prije poskupljenja prosječna cijena bila oko 9,29 eura, odnosno nekadašnjih 70 kuna. Na godišnjoj razini to znači trošak od 180 eura za osiguranike, a HZZO je poskupljenje obrazložio nužnošću usklađivanja cijena.

Međutim, dio građana s kojima smo razgovarali kaže da o promjeni uopće nisu bili službeno obaviješteni, a mnogi koji unaprijed plaćaju za više mjeseci ili godinu dana ne znaju trebaju li sad platiti razliku u cijeni.

Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata, kaže kako im se posljednjih dana javlja sve više pacijenata koji tvrde da im je polica poskupjela tijekom trajanja već važeće police.

Što će dobiti zauzvrat?

- Primjerice, građani to uspoređuju s policom osiguranja za automobil i pitaju se kako je moguće da tijekom trajanja police dođe do poskupljenja - rekla je Karačić Zanetti.

Dodaje kako mnogi tvrde da nisu dobili nikakvu osobnu službenu obavijest o poskupljenju niti o izmjenama koje se odnose na već važeće police.

- Nitko nije dobio službenu obavijest osobno o poskupljenju i izmjenama po važećoj polici niti o mogućnostima raskida police, kao ni o tome što trebaju učiniti u slučaju da su cijelu godinu već platili unaprijed i žele tražiti povrat sredstava - istaknula je Karačić Zanetti.

Posebno problematičnim smatra i to što, kako kaže, nije jasno što će građani dobiti zauzvrat.

- Ono što je najvažnije, nigdje se ne spominje što će HZZO s tim poskupljenjem unaprijediti, odnosno što će pacijenti dobiti više i bolje za tu razliku - zaključila je Karačić Zanetti.

HZZO je 28. siječnja na svojoj internetskoj stranici objavio da se od 1. veljače 2026. počinje primjenjivati nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a koja sad iznosi 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje. Nova cijena primjenjuje se na sve trenutačno važeće, kao i na novougovorene police.

- Svi osiguranici od navedenog datuma obvezni su plaćati novu cijenu police i podmiriti razliku u cijeni, odnosno takozvani alikvotni dio premije, koji se obračunava od 1. veljače pa do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća. Razlika u cijeni iznimno se obračunava upravo u veljači jer svaka polica ima različiti datum mjesečnog dospijeća, pa se razlika odnosi na razdoblje od početka primjene nove cijene, odnosno od 1. veljače, do datuma dospijeća u veljači. Osiguranici koji imaju ugovorene trajne naloge u bankama upućuju se da kontaktiraju svoju banku radi korekcije iznosa mjesečne rate. Prije toga mogu kontaktirati HZZO kako bi dobili nove upute za plaćanje - navodi HZZO.

Razliku moraju platiti

Iz HZZO-a također navode kako osiguranici razliku u cijeni, odnosno alikvotni dio koji se obračunava od 1. veljače 2026., trebaju uplatiti samostalno. Ako žele provjeriti je li uplata ispravno izvršena, od 1. veljače mogu na mrežnim stranicama HZZO-a u svakom trenutku provjeriti stanje svoje police, odnosno saldo sukladno novoj cijeni s iskazanim alikvotnim dijelom premije, objavio je HZZO na svojim internetskim stranicama.

Zatražili smo dodatno pojašnjenje od HZZO-a, a iz Zavoda su potvrdili kako se nova cijena primjenjuje na sve važeće i novougovorene police.

- Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, nova cijena primjenjuje se od 1. veljače na sve važeće i novougovorene police. Stoga su svi osiguranici obvezni podmiriti razliku u cijeni, odnosno alikvotni dio premije, sukladno datumu mjesečnih dospijeća - poručili su iz HZZO-a.

Dodaju i kako HZZO osiguranicima ne dostavlja uplatnice, već obavijesti o obnavljanju police s uputama za plaćanje.

- Osiguranici čije su police obnovljene prije donošenja odluke o izmjeni cijene, a koji su zaprimili obavijest s ranijom cijenom, mogu putem e-maila ili osobnim dolaskom u ispostavu ili područni ured HZZO-a zatražiti ažuriranu uputu za plaćanje s novom cijenom te iskazanim alikvotnim dijelom koji se obračunava od 1. veljače 2026. - odgovorili su nam.

Iz HZZO-a naglašavaju kako svi osiguranici, pa tako i oni koji su unaprijed uplatili premiju za određeno razdoblje, u svakom trenutku putem internetske stranice www.hzzo.hr⁠ mogu provjeriti stanje svoje police s iskazanom razlikom u cijeni.

- U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima vezanim uz plaćanje premije, osiguranici mogu kontaktirati računovodstvo nadležnog područnog ureda, čije su kontakt e-mail adrese objavljene na stranici HZZO-a. Oni koji nemaju pristup internetu ili e-mailu mogu se, osim osobnim dolaskom, obratiti i putem besplatnog info telefona 0800 7989 - stoji u njihovu odgovoru.

S obzirom na to da se mnogo starijih osiguranika ne služi internetom, njima ne preostaje ništa drugi nego da otiđu u HZZO.

HZZO korisnicima: Otiđite na internet ili dođite k nama

