Vodič kroz staro normalno: Maske su pale, nema više potvrda, lakše i preko granice

Gotovo sve zaštitne mjere protiv korone, s kojima živimo točno dvije godine i 44 dana, odlaze u povijest, do daljnjeg, uz nadu da nam najesen više neće ni trebati. Nacionalni stožer civilne zaštite od subote, odnosno od danas u ponoć, ukida gotovo sva ograničenja, a na snazi ostaje samo obveza korištenja maski za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu te za zaposlenike i posjetitelje ustanova socijalne skrbi. To znači da maske više neće biti obavezne u prodavaonicama i trgovačkim centrima, u javnom prijevozu, kinima i kazalištima, u školama i na fakultetima, na radnim mjestima... Ostaje samo preporuka da ih i tad nosi tko želi i tko to smatra potrebnim. Prestaju i sva ograničenja na sportskim događajima, u noćnim klubovima, na svadbama i proslavama, na sprovodima i sl.

Ukida se i ograničenje okupljanja, kao i limiti za rad kafića i klubova te restorana. Izlasci se vraćaju na staro normalno, od subote nema razmaka među stolovima, ograničenog broja gostiju, ograničenog radnog vremena, a koncerti, priredbe, javna okupljanja također se vraćaju u oblik u kojem su bili prije pandemije. U povijest, zasad, odlaze i Covid potvrde, osim u zdravstvenom sustavu i za smještaj korisnika u sustavu socijalne skrbi. Znatno su ublažene i mjere prelaska granice. Jasno je - stižu nam prvi turisti, Uskrs je pred vratima, a kako je on vjesnik ostatka turističke sezone, državi je u interesu popuštanjem mjera strane turiste privući na Jadran i na ostala naša odredišta, umjesto da odu tamo gdje su mjere labavije. Za građane EU više neće trebati Covid potvrda za ulazak u Hrvatsku, državljani trećih zemalja koji nam dolaze i dalje će potvrdu morati imati, a općenito više nema zabrane ulaska u Hrvatsku, bez obzira na to iz kojih zemalja netko dolazi. Turizmu, od kojeg živimo, i zadnje dvije sezone imali smo zahvaliti na nekim popuštanjima.

Najnovija odluka stožera veliko je iznenađenje jer su još u srijedu neslužbeno najavljivali kako će mjere biti tek djelomično ublažene, i to najranije koji dan prije Uskrsa ili od tog blagdana, no "pale" su, odjednom, sve maske. Život se gotovo u potpunosti vraća u oblik od prije korone. Epidemiolozi nisu najsretniji s tim rješenjem, kažu da nam brojke zaraženih i oboljelih jesu mnogo bolje, no dok god je korona među nama, treba biti na oprezu i, svakako, treba se cijepiti.

- U zdravstvenom sustavu i sustavu socijale, koji su najosjetljiviji, zadržat ćemo određeni oprez. Većina odluka Stožera, osim ove dvije, se ukida, međutim za ova dva sustava donijet ćemo posebnu odluku koja se odnosi na funkcioniranje u zdravstvenom sustavu - rekao je jučer ministar zdravstva Vili Beroš, misleći na sustav zdravstva i socijalne skrbi, u kojima maske ostaju obavezne.

To znači da, vozeći se javnim prijevozom do ambulante ili bolnice, masku nećemo morati imati, ali ćemo je morati staviti pri ulasku u zdravstvenu ustanovu, u dom za starije te u ostale socijalne i zdravstvene ustanove.

- Epidemiološka slika u Hrvatskoj znatno je povoljnija nego prošle godine. Zdravstveni sustav više nije opterećen kako je bio prije nekoliko mjeseci - rekao je šef Stožera Davor Božinović.

Stožer je zasjedao tjedan dana, dodao je, i ovako odlučio. U prilog ukidanju gotovo svih mjera, istaknuo je, ide i toplije vrijeme, time i češći boravak građana na otvorenom, više provjetravanja zatvorenih prostora. Ali postoje i situacije u kojima bi maske bilo poželjno nositi, zaključio je, dodajući kako nam nakon dvije godine suživota s koronom treba biti jasno koje su to situacije.

- Jedno je obveza, drugo je preporuka. Preporuke ostaju za sve one situacije u kojima imamo više ljudi, bilo da je to javni prijevoz ili neka veća okupljanja. Sutra će netko na nekoj konferenciji imati masku, a netko neće. Onaj tko ima masku zna zašto je nosi - rekao je Božinović.

Druga odluka odnosi se na prelazak granice. Novost je da državljani EU više ne moraju imati Covid potvrdu za ulazak u RH. Državljani trećih zemalja moraju je posjedovati prilikom ulaska u našu zemlju, ali više ne moraju navoditi razloge dolaska.

- Ovo je i priprema za turističku sezonu i predsezonu. Među onima koji budu željeli doći u Hrvatsku bit će i onih koji podržavaju nošenje maski, a bit će i onih kojima će odgovarati da to nije obveza. I učinit ćemo sve da stvorimo okvir za sve one koji se žele osjećati sigurno u Hrvatskoj, a i oni koji su malo opušteniji neće imati razloga ići na neku drugu destinaciju - objasnio je Božinović.

Ne smijemo smatrati da je epidemija gotova, virus je još oko nas, izjavio je Beroš.

- Mislim da je želja svakog ministra trenutak kad epidemija kreće u silaznu putanju. U ovom trenutku, srećom, nema novih varijanti na vidiku. Usmjereni smo prema jeseni i opreza nikada dosta. Ova redukcija mjera vrlo je dobrodošla, no oprezni ćemo biti i dalje. Ne smijemo smatrati da je epidemija gotova, virus je i dalje oko nas, stariji sugrađani i oni koji su imunokompromitirani moraju se i dalje pridržavati mjera - rekao je ministar zdravstva. Temelj za popuštanje je i činjenica da smo dosegnuli 70 posto cijepljene odrasle populacije barem jednom dozom, čemu treba dodati i one koji su imunitet stekli preboljenjem - naglasio je.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak navodi četiri elementa za donošenje ovako drastične odluke.

- To je poboljšanje epidemiološke situacije, kontinuirano nam pada broj novozaraženih, hospitaliziranih, na respiratoru i umrlih, imamo situaciju da smo više od 70 posto odrasle populacije cijepili makar jednom dozom, to je oko 2,3 milijuna stanovnika, imamo i od početka godine do danas oko 600.000 oboljelih s omikron varijantom, to je značajan dio populacije koji je stekao imunitet, tu je i toplije vrijeme pred nama, a pratili smo situaciju i u drugim zemljama - objasnio je, istaknuvši kako druge zemlje, unatoč rekordnom rastu novozaraženih, ukidaju mjere.

Ravnateljica Klinike "Dr. Fran Mihaljević", Alemka Markotić, rekla je kako već mjesec dana imamo stabilnu situaciju u kojoj se ne povećava broj hospitaliziranih.

- Dapače, smanjuje se. Mali je broj hospitaliziranih, većina tih ljudi ne završava na respiratoru. I dalje moramo biti oprezni jer u pravilu oni koji su na liječenju starije su osobe i osobe s različitim kroničnim bolestima. Čini se kako bi u našem području, gdje očekujemo ljeto, situacija mogla ostati stabilna do jeseni jer se ništa novo na vidiku ne događa, omikron je praktički zauzeo 100 posto prostora u Europi, a klinički nema razlika u podvarijanti koja kruži - poslala je i ona poruke ohrabrenja. Zato se, istaknula je, mjere mogu popuštati.

- Čini se da smo, prema izvješćima koja smo imali, Švedska i mi s brojkama što se tiče hospitalizacija, respiratora i brojeva vrlo stabilni i situacija je doista dobra. Do jeseni slijedi razvoj eventualno novih varijanti i cjepiva nove generacije, u lipnju ili srpnju imat ćemo puno više informacija jer će do tada biti gotove kliničke studije nekih proizvođača - objasnila je.

Na pitanje razmišljaju li o proglašenju kraja epidemije, Beroš je odgovorio potvrdno, uz napomenu kako ipak još nije vrijeme za to. Dok god je virus s nama, kazao je, testiranja će biti potrebna.

Hrvatska je jučer imala 8641 službeno zaraženog, od toga je 591 osoba trebala bolničko liječenje, 25 njih respirator, a umrlo je šest ljudi od Covida. Prije četiri dana bilo je 300 aktivno zaraženih više, kao i 60 više hospitaliziranih, na respiratoru je tad bilo 38 pacijenata, a preminulih devet, dok je 30. ožujka preminulo 15 ljudi. U usporedbi s 1. prosinca 2021., kad su 2454 pacijenta bila na bolničkom liječenju, a 312 na respiratoru, stanje je sad mnogo bolje. Omikron i njegove podvarijante pokazali su se zaraznijim, ali ne i patogenijim, što znači da ne izaziva teže kliničke slike od svojih prethodnika.

Od 25. veljače 2020., kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas Hrvatska je imala 1,1 milijun zaraženih, 15.652 čovjeka su preminula. Cijepljeno je 59 posto ukupnog, odnosno 70 posto odraslog stanovništva. Jučer je, primjerice, prvom dozom cijepljeno 200 ljudi.

Q&A Što se mijenja, a što ostaje?

Gdje maske nestaju, a gdje ostaju? Što se mijenja?

Više nisu obavezne u trgovinama, javnom prijevozu, u školama i na fakultetima, na radnim mjestima, na sportskim događanjima, u kinima i kazalištima - više nigdje osim u zdravstvenim ustanovama, i to za sve koji ulaze, i u socijalnim ustanovama - za zaposlenike i posjetitelje.

Maske ipak kao preporuka?

Ostaje preporuka da ih se nosi tamo gdje osoba procijeni da bi trebala. Na našoj je savjesti, dakle, ako kašljemo, kišemo, šmrcamo, da masku nosimo, bilo bi fer prema drugima. U Japanu i Kini to je postulat opće kulture otkad se pojavio SARS prije 19 godina.

U povijest odlaze i Covid potvrde?

Odlaze, da, neće trebati više nigdje osim u zdravstvenom sustavu i za smještaj korisnika u sustavu socijalne skrbi. Znači, Covid potvrdu i dalje će trebati netko koga, kao novog stanara, primaju u dom za starije. Ili netko tko mora na operaciju, odnosno ležat će u bolnici. Potvrda nije ni dosad bila obavezna za ambulantu ili prvu pomoć, ali jest za pregled koji generira velike količine aerosola.

Olabavljuju i ulazak u Hrvatsku, zbog turizma?

Državljani EU više ne moraju imati Covid potvrdu za ulazak u RH. Državljani trećih zemalja moraju je posjedovati prilikom ulaska u našu zemlju, ali više ne moraju navoditi razloge dolaska. Popuštanje ide uoči uskrsnih blagdana, i prvih ozbiljnijih gostiju.

Što nas očekuje na ljeto i jesen?

Nema kristalne kugle koja to može predvidjeti, epidemiolozi kažu da sve ovisi o tome kako će se virus ponašati - hoće li još više oslabjeti, ili ojačati pa izbjegavati našu imunost. Bit će svakako među nama.

Najčitaniji članci