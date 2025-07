Vodič za Thompsonov koncert: Boca vode i sendvič koštaju kao suho zlato, a evo gdje su ulazi

Samo nas jedan dan dijeli od velikoga koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, za koji je, prema tvrdnjama organizatora, prodano više od 450.000 ulaznica. S obzirom na to da su u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji prodane samo 172.022 ulaznice, dakle većina posjetitelja dolazi iz drugih krajeva Hrvatske ili drugih zemalja, među kojima, prema kupljenim ulaznicama, prednjači Njemačka, očekuju velike gužve u prometu.

- Mi cijelo vrijeme želimo biti realni, gužve će biti, ona je neizbježna. Prošli vikend ušlo je i izašlo na Lučkom u tri dana više od 220.000 vozila. A nije bilo koncerta. Pozivamo građane da probaju izbjeći subotu kao vrijeme dolaska - rekao je u razgovoru za HRT voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa pri MUP-u Josip Mataija.

- Pokušavamo ljudima reći da neće stići na vrijeme ako krenu prekasno. Mi smo sve napravili kako bi smanjili tu gužvu, i strani turisti su dobili informacije i alternativne pravce. Sve kako bismo ljudima dali mogućnost bržeg prolaska, ali i smanjili gužve - kazao je Mataija.

Iz shema uže i šire zone koncerta vidljivo je da je Hipodrom podijeljen na dva sektora, sjeverni i južni. Ostavljen je prostor za središnji koridor, a prostor Hipodroma organiziran je u strukturi “riblje kosti”, u kojoj će djelatnici Hitne medicinske pomoći, Crvenoga križa i Civilne zaštite biti raspoređeni na razdaljini od dvadesetak metara. Ulaza ima 450, od čega po 200 za Parter sjever i Parter jug. Parkiralište kraj Inine zgrade i Bundek zone su okupljanja posjetitelja prije koncerta, tzv. sterilne fan zone. Postoje još dvije VIP fan zone, sjeverna i južna, i one će biti na Kajzerici.

Organizator je napravio i aplikaciju koja bi svim gostima trebala olakšati boravak na koncertu i putem koje će dobivati sve važne informacije. Tu je aplikaciju dosad preuzelo oko 250.000 ljudi. Potrebno je registrirati se, nakon čega aplikacija vodi posjetitelja do njegovog ulaza. Sadrži i medicinski upitnik, koji bi zdravstvenim službama trebao pomoći da što prije reagiraju na potrebe gostiju. Ima i interaktivnu kartu zagrebačkog Hipodroma, informacije o sigurnosti i pravilima ponašanja, prometnoj regulaciji i slično.

Na koncert će se moći ući od 10 sati, a preporuka je da se dođe barem šest sati ranije. Početak je oko 21 sat, a predviđeno trajanje do 23.30 sati. Kako svi posjetitelji ne bi u isto vrijeme krenuli razilaziti se, bit će i zabavni program nakon koncerta.

Iznenadile cijene

Plaćanje na koncertu bit će isključivo karticama. Hranu i piće zabranjeno je unositi, no iz Stožera za osiguranje koncerta rekli su da će se iznimno moći unijeti voda. Čitateljica s Bundeka poslala nam je cijene hrane i pića na jednom od većih štandova. Kad smo stigli na Bundek, cijene su bile prekrivene i nismo mogli dobiti potvrdu hoće li biti kao na snimljenoj fotografiji.

Ako budu takve, točeno pivo od 0,5 litara stajat će 7 eura. Decilitar bijelog vina je 3,50 eura, Jana od 0,5 l je 5 eura, Cedevita od 0,33 l je 6 eura, a Coca Cola od 0,5 l također 6 eura. Suvenir čaša košta 2 eura, a sendvič od šunke i sira 8 eura.

Zagreb: Fan zona na Hipodromu uoči Thompsonovog koncerta | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Grad Zagreb osigurao je pitku vodu i posjetiteljima poručuje da ponesu prazne čaše. Na svojim stranicama objavili su interaktivnu kartu s lokacijama javnih zdenaca, hidranata s nastavcima te cisterni s pitkom vodom. Označili su i lokacije javnih WC-a kao i koliko iz kojeg dijela grada treba pješice do Hipodroma.

Prilagođen promet

Izmjene u regulaciji javnog prijevoza počinju u subotu od 4 sata i traju do nedjelje. ZET će obustaviti tramvajski promet Ulicom grada Vukovara, a tramvaji 5 i 13 voze izmijenjenim trasama. Za autobusni promet zatvaraju se terminal Glavni kolodvor te Avenija Većeslava Holjevca, Most slobode i Ulica Hrvatske bratske zajednice. Neke linije bit će obustavljene, a neke će voziti izmijenjenim trasama. Po potrebi zatvarat će se Jadranski most, dio Jadranske avenije, Savske ceste, Selske i Držićeve avenije.

Već u petak navečer policija će zatvoriti dio Avenije Većeslava Holjevca, Most slobode, Ulicu Hrvatske bratske zajednice i Vukovarske od Miramarske do Kruga. Zatvorit će i tri kvarta koja su uz Bundek i Hipodrom, a riječ je o Središću, Zapruđu i Kajzerici. U 2. fazi u subotu, 5. srpnja, zatvorit će Aveniju Dubrovnik od Rotora Zapruđe do Rotora Remetinec. U 3. fazi po procjeni Stožera zatvorit će Jadranski most, Jadransku aveniju od skretanja za Zagrebačku obilaznicu do Rotora Remetinec, Savsku do Slavonske, Selsku do Horvaćanske, Držićevu do Vukovarske.

Osim hrane i pića, na koncert je zabranjeno unositi sklopive stolce, kišobrane, velike torbe ili ruksake. Sve što se unosi na koncert mora biti vidljivo golim okom, što znači da se voda, lijekovi i slično mogu unijeti u nekoj prozirnoj vrećici. Zabranjeno je unositi oružje, oštre predmete, staklene boce, pirotehniku, kao i simbole koji promoviraju mržnju i netrpeljivost. Ljubimcima ulazak nije dozvoljen, a spomenimo i da će policija snimati okupljanje, pa počinitelje prekršaja ili kaznenih djela mogu identificirati i naknadno.

