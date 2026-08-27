Vojislav Šešelj: 'Haški tribunal ubio je Ratka Mladića...'

Vojislav Šešelj komentirao je smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Glavnog stožera Vojske Republike Srpske, koji je preminuo u Haagu. Šešelj je bez iznošenja dokaza ustvrdio da je Mladić umro zbog uskraćivanja odgovarajućeg liječenja te za njegovu smrt izravno optužio Haški tribunal.

- Generala Ratka Mladića je ubio Haški tribunal - izjavio je Šešelj za portal Novosti.rs.

Prema njegovim tvrdnjama, Mladić je posljednjih godina u Haagu navodno bio neadekvatno liječen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Umro krvnik Ratko Mladić! Za svoje užasne zločine nikad se nije pokajao | Video: 24sata/Reuters

- General Mladić je sigurno mogao živjeti još nekoliko godina da ga nisu ubili uskraćivanjem adekvatnog liječenja - rekao je Šešelj, dodajući kako je, prema njegovim riječima, Mladić prije nekoliko godina prestao dobivati liječenje koje bi moglo utjecati na tijek bolesti.

Šešelj je pritom tvrdio da bi Mladić, da je bio liječen u Srbiji, mogao živjeti još nekoliko godina.

Za te tvrdnje Šešelj nije ponudio dokaze, a okolnosti Mladićeve smrti trebale bi biti predmet službene istrage. Mehanizam za međunarodne kaznene sudove (MICT) ranije je potvrdio Mladićevu smrt te najavio istragu o okolnostima smrti, u skladu s propisanim postupcima.

'Htjeli su ga ubiti što prije'

Šešelj je otišao i korak dalje te ustvrdio da je Mladić u pritvoru pružao otpor liječenju i da je živio dulje nego što su u Haagu očekivali.

- Htjeli su ga ubiti što prije, ali nisu uspjeli kad su željeli jer mu se javila snaga i pružao je otpor čak i iz bolničke postelje - kazao je Šešelj.

Mladić je uhićen 2011. godine, a 2017. godine Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osudio ga je na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Žalbeno vijeće MICT-a 2021. potvrdilo je njegove osude i doživotnu kaznu.

Šešelj traži 'vrhunske počasti' za Mladića

Šešelj se osvrnuo i na pitanje Mladićeva posljednjeg počivališta. Pozvao je da se ispuni navodna posljednja želja da bude pokopan uz svoju kćer Anu u Beogradu.

Ana Mladić umrla je 1994. godine. Prema službenoj verziji, počinila je samoubojstvo. Ratko Mladić tu verziju nije prihvaćao i godinama je tvrdio da je njegova kći ubijena.

Šešelj je, međutim, bez dokaza ustvrdio da su Anu ubili Mladićevi neprijatelji kako bi mu nanijeli što teži udarac.

- Srpski narod mora da oda vrhunske počasti generalu Mladiću - poručio je Šešelj. Mladića je pritom opisao kao „ljudinu“ i čovjeka koji je, prema njegovu mišljenju, bio „beskrajno odan svom narodu“.