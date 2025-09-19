Obavijesti

News

Komentari 0
TJEDAN DANA NAKON INCIDENTA

Vojna policija: Na istoku Poljske pronašli smo ostatke rakete

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vojna policija: Na istoku Poljske pronašli smo ostatke rakete
Foto: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo

Očekuje se da će lublinska podružnica vojne policije u četvrtak obaviti forenzički pregled tih dijelova, priopćile su vlasti na X-u

Navodni dijelovi rakete za koju se vjeruje da je korištena za obaranje drona možda su pronađeni u istočnoj regiji Lublinu, rekla je poljska vojna policija, više od tjedan dana nakon što je Poljska, uz potporu NATO-ovih zrakoplova, oborila ruske dronove u svojem zračnom prostoru.

Očekuje se da će lublinska podružnica vojne policije u četvrtak obaviti forenzički pregled tih dijelova, priopćile su vlasti na X-u.

ENERGENTI Poljska pozvala članice EU-a: Do 2026. zaustavite uvoz iz Rusije
Poljska pozvala članice EU-a: Do 2026. zaustavite uvoz iz Rusije

Prošli tjedan Poljska je izjavila da su ruski dronovi narušili njezin zračni prostor tijekom noći na srijedu dok je Rusija napadala Ukrajinu, gdje ratuje od veljače 2022.

Rusija je rekla da nije ciljala Poljsku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025