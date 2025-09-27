Vojni čelnici NATO-a o ruskim povredama zračnog prostora

Danas izražavam punu i nedvosmislenu solidarnost sa svim saveznicima čiji su zračni prostori povrijeđeni. Odgovor saveza bio je snažan i samo će se nastaviti jačati, rekao je u uvodnom govoru admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjednik Vojnog odbora NATO-a, organizacije od 32 članice.

- Povrede zračnog prostora predstavljaju čin nepromišljene eskalacije koji ugrožava živote, a Rusija snosi punu odgovornost za te postupke - rekao je Dragone.

Dragone je ukazao na povijesne događaje, napominjući da su 25. rujna 1939. sovjetski bombarder i izviđački zrakoplov narušili zračni prostor Latvije, Litve i Estonije, opisujući to kao "početni signal odlučnosti Moskve da nametne svoju volju".

- Taj trenutak bi trebao danas u nama duboko odjeknuti - rekao je.

U svom obraćanju, latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs je rekao: "Hitni prioritet je danas očito protuzračna obrana".

Prema njegovim riječima, "Rusija nastavlja niz provokacija, a nedavno je bezobzirno prekršila zračni prostor Poljske i Estonije".

Rinkēvičs je pozvao na nastavak snažnog odgovora koji bi čuvanje baltičkog zračnog prostora pretvorio u misiju baltičke protuzračne zračne obrane s odgovarajućim pravilima borbenog djelovanja.

Rusija je u više navrata upala u zračni prostor članica NATO-a iznad Baltika i Poljske.

Vojni odbor NATO-a savjetuje članice NATO-a o vojnim pitanjima. Jedan od ciljeva trenutne konferencije je provedba odluka donesenih na samitu NATO-a u Haagu krajem lipnja.