Obavijesti

News

Komentari 0
SASTANAK U RIGI

Vojni čelnici NATO-a o ruskim povredama zračnog prostora

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vojni čelnici NATO-a o ruskim povredama zračnog prostora
Foto: Kacper Pempel

Načelnici glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica NATO-a sastali su se u subotu u latvijskoj Rigi kako bi razgovarali o višestrukim ruskim povredama zračnog prostora zemalja zapadnog vojnog saveza

Danas izražavam punu i nedvosmislenu solidarnost sa svim saveznicima čiji su zračni prostori povrijeđeni. Odgovor saveza bio je snažan i samo će se nastaviti jačati, rekao je u uvodnom govoru admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjednik Vojnog odbora NATO-a, organizacije od 32 članice.

- Povrede zračnog prostora predstavljaju čin nepromišljene eskalacije koji ugrožava živote, a Rusija snosi punu odgovornost za te postupke - rekao je Dragone.

Dragone je ukazao na povijesne događaje, napominjući da su 25. rujna 1939. sovjetski bombarder i izviđački zrakoplov narušili zračni prostor Latvije, Litve i Estonije, opisujući to kao "početni signal odlučnosti Moskve da nametne svoju volju".

'OZRAČJE SE ZAGRIJAVA+ Rusi: Prijetnje NATO-a o rušenju naših aviona su neodgovorne i opasne zbog svojih posljedica
Rusi: Prijetnje NATO-a o rušenju naših aviona su neodgovorne i opasne zbog svojih posljedica

- Taj trenutak bi trebao danas u nama duboko odjeknuti - rekao je.

U svom obraćanju, latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs je rekao: "Hitni prioritet je danas očito protuzračna obrana".

Prema njegovim riječima, "Rusija nastavlja niz provokacija, a nedavno je bezobzirno prekršila zračni prostor Poljske i Estonije".

MOGUĆA ŠPIJUNAŽA Njemačka primijetila dronove na granici s Danskom: 'Mi smo u stanju visoke pripravnosti...'
Njemačka primijetila dronove na granici s Danskom: 'Mi smo u stanju visoke pripravnosti...'

Rinkēvičs je pozvao na nastavak snažnog odgovora koji bi čuvanje baltičkog zračnog prostora pretvorio u misiju baltičke protuzračne zračne obrane s odgovarajućim pravilima borbenog djelovanja.

Rusija je u više navrata upala u zračni prostor članica NATO-a iznad Baltika i Poljske.

UŠLI U ZRAČNI PROSTOR Danska na meti dronova: Širi se teorija odakle su lansirani. 'Tri tankera povezana su s Rusima'
Danska na meti dronova: Širi se teorija odakle su lansirani. 'Tri tankera povezana su s Rusima'

Vojni odbor NATO-a savjetuje članice NATO-a o vojnim pitanjima. Jedan od ciljeva trenutne konferencije je provedba odluka donesenih na samitu NATO-a u Haagu krajem lipnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.
Hrvatska nije priznala Palestinu
AKTUALNA TEMA

Hrvatska nije priznala Palestinu

56 saborskih zastupnik uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Od njega traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.
Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura
HRVATI BEZ SREĆE

Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura

Glavni zgoditak, kombinacija 5+2, ovaj put nije pogođen, pa je jackpot u sljedećem kolu 18 milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025