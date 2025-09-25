Obavijesti

News

Komentari 0
UŠLI U ZRAČNI PROSTOR

Danska na meti dronova: Širi se teorija odakle su lansirani. 'Tri tankera povezana su s Rusima'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Danska na meti dronova: Širi se teorija odakle su lansirani. 'Tri tankera povezana su s Rusima'
Foto: Emil Helms

Glavna zračna luka Aalborg zatvorena tri sata, a ministar obrane naziva incident hibridnim napadom. Rusija odbacuje optužbe...

Nekoliko danskih zračnih luka u srijedu navečer privremeno je obustavilo promet nakon što su neidentificirani dronovi ušli u njihov zračni prostor, što vlasti nazivaju dosad najozbiljnijim napadom na kritičnu infrastrukturu u zemlji.

Najduže zatvorena bila je zračna luka Aalborg, važna i za civilne i vojne letove, gdje su dronovi onemogućili promet na tri sata. Zračna luka Billund, druga najveća u Danskoj, bila je zatvorena sat vremena, dok su dronovi primijećeni i u blizini zračnih luka Esbjerg i Sønderborg, te vojne baze Skrydstrup, doma danskih borbenih aviona F-16 i F-35.

OBUSTAVILI LETOVE Zbog dronova ponovno zatvorili zračnu luku u Danskoj: 'Letjeli su s uključenim svjetlima!'
Zbog dronova ponovno zatvorili zračnu luku u Danskoj: 'Letjeli su s uključenim svjetlima!'

Danski ministar obrane Troels Lund Poulsen izjavio je da incident nosi obilježja "hibridnog napada", naglašavajući sustavnost i koordinaciju dronova na više lokacija. Nije isključio mogućnost da Kopenhagen zatraži konzultacije unutar NATO-a aktiviranjem članka 4. saveza.

Ministar pravosuđa Peter Hummelgaard rekao je da je cilj napada širenje straha, dok je premijerka Mette Frederiksen upozorila da se radi o "ozbiljnom napadu na kritičnu infrastrukturu". Iako izravni dokazi nedostaju, Frederiksen nije isključila mogućnost da iza svega stoji Rusija.

Rusija odbacuje optužbe

Kremlj i rusko veleposlanstvo u Kopenhagenu odlučno su zanijekali bilo kakvu povezanost s incidentima, nazivajući ih "insceniranom provokacijom" i "apsurdnim spekulacijama". Glasnogovornik Dmitrij Peskov poručio je da Danska ne bi trebala iznositi neutemeljene optužbe, dok je veleposlanstvo sugeriralo da bi slučaj mogao poslužiti za "eskalaciju napetosti u korist produženja sukoba u Ukrajini".

Glavni nadzornik danske policije Jens Jespersen potvrdio je da vlasti istražuju mogućnost lansiranja dronova s brodova u obližnjim vodama. Danske vlasti identificirale su tri ruski povezana tankera, Astrol 1, Pushpa i Oslo Carrier 3, kao moguće točke lansiranja. Od njih je samo Pushpa u srijedu navečer bila u blizini Aalborga.

VIDEO Obustavili su letove, policija je nemoćna: Nad Danskom ponovo viđeni neidentificirani dronovi
Obustavili su letove, policija je nemoćna: Nad Danskom ponovo viđeni neidentificirani dronovi

Prema podacima praćenja plovidbe, Pushpa je već u četvrtak plovila jugozapadno kroz Sjeverno more, s ciljem prema indijskoj luci Vadinar. Ukrajinska vlada navodi to plovilo na popisu onih koja Moskva koristi za izbjegavanje sankcija, pri čemu često plovi bez osiguranja i pod zastavama pogodnih država, trenutačno Benina, koristeći i alternativno ime Boracay.

Zabrinutost u Europi

Incident u Danskoj drugi je sigurnosni slučaj s dronovima u samo nekoliko dana, nakon što su letovi u Kopenhagenu već bili obustavljeni ranije ovog tjedna. Europske vlasti posljednjih mjeseci bilježe sve češće upade ruskih dronova i slične incidente u NATO prostoru, što dodatno pojačava zabrinutost za sigurnost civilnog i vojnog zračnog prometa.

NOVI HIBRIDNI RAT? Dronovima siju paniku u Europi: 'Najlakše je reći da su ruski, netko gura NATO u rat...'
Dronovima siju paniku u Europi: 'Najlakše je reći da su ruski, netko gura NATO u rat...'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da savez "vrlo ozbiljno shvaća situaciju", naglašavajući važnost zaštite zračnog prostora članica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'
NEVJEROJATNO

VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako. Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine
Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti
UBIO ŽENU NA NASIPU

Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti

Leopolda B. (49) terete za femicid Kristine K. K. (48) na Savskom nasipu prošle godine. Tvrdi da nije kriv jer je halucinirao, no vještaci se s time ne slažu. Smatraju da simulira
FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu
SLAVONIJA U ŠOKU

FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu

Osumnjičeni (33) za ubojstvo Zorana Grgića kraj Slavonskog Broda stigao je jutros u Županijsko državno odvjetništvo. Tamo se branio šutnjom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025