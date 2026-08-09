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DRAMATIČNA AKCIJA

Vojni pilot otkrio zašto je spašavanje na Dinari zahtjevno

Piše HINA,
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Vojni pilot otkrio zašto je spašavanje na Dinari zahtjevno
Foto: MORH
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Takve zadaće traganja i spašavanja su među najzahtjevnijima koje provodi HRZ zbog problematičnosti terena koji nije pristupačan kopnenim snagama, i činjenice da helikopter ne može sletjeti

Spašavanje ozlijeđenog njemačkog državljanina s Dinare bilo je zahtjevno zbog planinskog terena, mikroklime i nepristupačnosti područja, rekao je u nedjelju pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) nakon subotnje akcije kad je unesrećeni helikopterom prevezen u bolnicu u Kninu. "Dežurna posada 395. eskadrile transportnih helikoptera zaprimila je poziv vezano uz traganje i spašavanje unesrećene osobe na Dinari. Osoba je bila u društvu još dvije osobe u blizini planinarskog doma na Dinari blizu Knina.

Helikopter je poletio u 19,40 sati iz Divulja, uz dvojicu pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS), a na nogometnom igralištu NK Dinara kod Knina ukrcala su se i dvojica pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS)", kazao je.

Vojni pilot naglasio je da je planinski teren uvijek zahtjevan za akcije izvlačenja.

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Takve zadaće traganja i spašavanja su među najzahtjevnijima koje provodi HRZ zbog problematičnosti terena koji nije pristupačan kopnenim snagama, i činjenice da helikopter ne može sletjeti. Zbog toga se za izvlačenje koristi dizalica, pa se pripadnici HGSS-a i HZZ-a spuštaju na mjesto unesrećenog i dižu ga u helikopter, rekao je pilot.

Pritom, pojasnio je, helikopter mora ostati potpuno stabilan, bez ljuljanja, zbog čega takve zadaće zahtijevaju puno uvježbavanja. No, za to su, kaže, uvijek spremni zahvaljujući dobroj koordinaciji i suradnji svih službi.

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Prema riječima pilota, njemački državljanin ozlijedio je gležanj zbog čega nije mogao nastaviti uspon.

Dodao je i da je akcija spašavanja u subotu na terenu trajala petnaestak minuta, dok je let bio kraći od sat vremena. 

O akciji spašavanja njemačkog državljanina s teško pristupačnog područja Dinare u subotu navečer izvijestili su jutros iz Ministarstva obrane te napomenuli da je ozlijeđeni njemački državljanin ukrcan u helikopter i prevezen u Knin gdje je u 20,25 sati predan bolnici na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

U akciji su sudjelovali pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera HRZ-a, Zapovjedništva specijalnih snaga i HGSS-a.

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