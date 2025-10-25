Obavijesti

News

Vojni piloti spašavali su ljude u noćnim uvjetima: 'Rezultat je profesionalni rad posade'

Piše Veronika Miloševski,
Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ponovno su pokazali spremnost i vrhunsku obučenost za zadaće u zahtjevnim noćnim uvjetima

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su u protekla dva dana prevozili životno ugroženi pacijenti u noćnim uvjetima, javili su iz MORH-a.

- Izvršenje zadaće rezultat je timskog i profesionalnog rada svih članova posade - poručio je kapetan helikoptera

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ponovno su pokazali spremnost i vrhunsku obučenost za zadaće u zahtjevnim noćnim uvjetima. Pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u protekla dva dana. U četvrtak i petak, 23. i 24. listopada 2025. bili su angažirani u hitnom medicinskom prijevozu životno ugroženih pacijenata u noćnim uvjetima. 

- Izvršenje zadaće rezultat je timskog i profesionalnog rada svih članova posade. Let je proveden u zahtjevnim noćnim uvjetima. Ponosan sam na svoj tim i na uspješno izvršenu zadaću - izjavio je kapetan helikoptera.

Četveročlana posada od dva pilota i dva zrakoplovna tehničara helikopterom Mi-171Sh upućena je u petak iz vojarne "Knez Trpimir" kraj Divulja u Zagreb  radi hitnog medicinskog prijevoza pacijenta. Pacijent i medicinsko osoblje u njegovoj pratnji preuzeti su na helidromu KBC-a Split u 18:03, a na helidrom KB-a Dubrava u Zagrebu helikopter je sletio u 19:23 te je pacijent odmah predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

Pripadnici 395. eskadrile bili su angažirani u hitnom medicinskom prijevozu i u četvrtak te su prevezli životno ugroženog pacijenta s otoka Hvara u Split. Četveročlana posada helikoptera Mi-171Sh upućena je 23. listopada u 00:05 sati iz vojarne "Knez Trpimir" kraj Divulja na otok Hvar radi hitnog medicinskog zračnog prijevoza životno ugroženog pacijenta.

Na otoku Hvaru posada helikoptera Mi-171Sh preuzela je životno ugroženog pacijenta u pratnji medicinskog osoblja. Helikopter je u 00:56 sletio na helidrom KBC-a Split te je pacijent predan hitnoj medicinskoj službi na daljnje medicinsko zbrinjavanje. Takvi medicinski letovi potvrđuju stalnu spremnost i visoku razinu osposobljenosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pružanje pomoći građanima Republike Hrvatske.

