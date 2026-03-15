Vojni stručnjak: Srbija može nabavljati što želi, ali mi moramo odgovoriti na prijetnju

Tema kineskih supersoničnih raketa pojavila se posljednjih dana u političkim raspravama između Hrvatske i Srbije, dodatno zaoštrivši regionalnu sigurnosnu situaciju i otvarajući pitanje vojne ravnoteže na Balkanu. Riječ je o raketama CM-400, zrak-zemlja sustavima dometa oko 400 kilometara i težine gotovo jedne tone, koje su u stanju nositi borbeni zrakoplovi MiG-29.

Vojska Srbije je na internetskom vojnom forumu MyCity Military javnosti pokazala rakete CM-400, što je izazvalo reakcije u Zagrebu. Hrvatski premijer Andrej Plenković odmah je najavio da će o tome obavijestiti glavnog tajnika NATO-a Mark Rutte, naglašavajući da nitko u Europi nema takve rakete.U nedjelju je sve komentirao i predsjednik Zoran Milanović.

- Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznat da ne znam što žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi, do određene mjere to da žele imati jako defenzivu razumijem, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji- rekao je Milanović te dodao da je već upozorio Vučića da nikakav memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji u području vojske nije nikakav vojni savez.

- Evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to. Možeš onda vjerovati meni na riječ, na kraju krajeva ja o tome odlučujem. To nije dobro čut, osim što je šašavo- rekao je Milanović te potom kritizirao hrvatski pristup vojnim nabavkama. Smatra da bi drugačije prilagodili kupnju oružja da su imali ta saznanja.

- Mi smo umjesto toga prvo išli kupovati tenkove ko pravi krkani. Mi kupujemo ko pravi čobani- rekao je te naglasio kako Srbija kupuje od Izraela , našeg strateškog saveznika. Ispada da oni 'uvaljuju' Srbiji moderne i opasne ofenzivne sustave na čijoj je meti potencijalno Hrvatska, Albanija, dijelovi BiH.

- Nisam vidio da se u Plenkovićevom pismu tajniku NATO-a, da se kad se već tuži i žali na Srbiju požalio i recimo na Izrael koji svojim djelovanjem omogućava da Srbija bude dvostruko jača. Kineska raketa je jedno, ruski sustav ometanja je drugo. Opake stvari, ali tu je Izrael da to sve skupa napravi boljim, ljepšim i more beautiful i to je naš strateški saveznik- rekao je predsjednik.

Vojni stručnjak Marinko Ogorec kaže da se Hrvatska mora zapitati zašto Srbija kupuje takvo napadačko oružje i da moramo moći odgovoriti na svaku moguću prijetnju iz susjedstva.

- Što se tiče nabave, Srbija je suverena zemlja i nije vezena ni uz jedan savez. Može nabavljati što želi. Mi se moramo se zapitati zašto oni to nabavljaju, zašto im treba? Radi se o sustavima koji su namijenjeni gađanju statističkih ciljeva na velikim udaljenostima, taj sustav je ofenzivno naoružanje. Hrvatska bi trebala imati mogućnost suprotstaviti se ugrozi iz susjedstva, ne treba paničarit, ali treba odgovorit na svaku moguću prijetnju - rekao je vojni stručnjak Marinko Ogorec.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prije dva dana najavio je da će srpske oružane snage oko Vidovdana (28. lipnja) javnosti predstaviti supersonične rakete. Vučić je pojasnio da su te rakete balističke prirode, s razornom moći, korištene i u sukobu između Pakistana i Indije, gdje su uspješno neutralizirale radarske sustave S-400.

- Imamo značajan broj tih raketa i imat ćemo ih još. To je kinesko oružje koje se pokazalo iznimnim u sukobu između Pakistana i Indije. Uspjeli su uništiti francuski radar i radarski sustav S-400. Imamo puno toga što niste vidjeli i nastavit ćemo ih nabavljati- rekao je Vučić. Predsjednik Srbije dodatno je istaknuo da nabava ovakvog naoružanja ima obrambeni karakter, te kako je Srbija spremna za mogući napad Hrvatske, Albanije i Kosova koje su potpisale sporazum o vojno-tehničkoj suradnji. Premijer Andrej Plenković je te tvrdnje odbacio i nazvao ih "promašenom tezom".

U tom kontekstu, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je u podcastu Bobu Bob! da je MORH već sedam do osam mjeseci svjestan da Srbija posjeduje supersonične rakete kineske proizvodnje za MiG-ove 29. Prema njegovim riječima, Hrvatska je u zoni ugroze, no država gradi protumjere i priprema se tehnološki za odgovor na posjedovanje takvog naoružanja. To saznanje razljutilo je predsjednika Milanovića koji kaže kako ispada da je ministar Anušić mjesecima tajio od predsjednika Vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja.



