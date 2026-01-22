Obavijesti

KORIŠTENO U VENEZUELI

'Vojnici krvarili iz nosa, skoro mi je glava eksplodirala': Trump priznao da SAD ima tajno oružje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nathan Howard

Američki predsjednik potvrdio nagađanja o uporabi misterioznog soničnog oružja u operaciji protiv Madura, svjedoci govore o krvarenju i kolapsu vojnika

Admiral

Nakon dana nagađanja i curenja informacija, američki predsjednik Donald Trump potvrdio je ono o čemu se već danima šuškalo, američka vojska u operaciji protiv venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura koristila je tajno zvučno oružje. U intervjuu za emisiju Katie Pavlich Tonight na NewsNationu Trump je bez puno okolišanja priznao da se radi o 'tajnom soničnom' sustavu, dodavši kako je riječ o tehnologiji kojom, prema njegovim riječima, 'ne raspolaže nitko drugi'. Na pitanje treba li Amerikance zabrinuti snaga tog oružja, Trump je kratko odgovorio: 'Pa, da.'

IGRA RIJEČIMA Ovo je naslovnica New York Posta. Dijeli je i Bijela kuća
Ovo je naslovnica New York Posta. Dijeli je i Bijela kuća

Predsjednik je dodatno zaintrigirao javnost tvrdnjom da SAD posjeduje i druga oružja 'za koja nitko ni ne zna', ali da o njima 'nije pametno govoriti'. Operaciju je opisao kao 'nevjerojatan napad', bez ulaženja u tehničke detalje.

Svjedoci: 'Glava mi je eksplodirala'

Trumpova izjava dolazi nakon što su u javnost procurila svjedočanstva o uporabi nepoznatog oružja tijekom američke akcije u Venezueli. Kako je ranije objavio New York Post, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt podijelila je na X-u navodno svjedočenje pripadnika venezuelanskih sigurnosnih snaga.

Prema toj izjavi, operacija je započela naglim prekidom rada radara, nakon čega su se pojavili dronovi i helikopteri iz kojih je raspoređeno dvadesetak američkih vojnika. Iako brojčano slabiji, navodno su imali tehnologiju zbog koje se lokalne snage nisu mogle braniti.

NOVI PREGOVORI Trumpa pitali kakvu poruku ima za Putina. Rekao je tri riječi
Trumpa pitali kakvu poruku ima za Putina. Rekao je tri riječi

Svjedok tvrdi da je potom aktivirano nepoznato sredstvo koje opisuje kao snažan zvučni ili energetski val. 'Osjetio sam kao da mi glava eksplodira iznutra', navodi se u iskazu. Nakon toga su, tvrdi, vojnici krvarili iz nosa, povraćali krv i padali na tlo, potpuno onesposobljeni.

Stotine mrtvih, Moskva traži objašnjenja

Prema podacima venezuelanskog Ministarstva unutarnjih poslova, u napadu 3. siječnja poginulo je oko 100 pripadnika sigurnosnih snaga, iako nije poznato koliko je smrti izravno povezano s uporabom tog oružja.

NA RUBU SUKOBA Prijetio ratom saveznicima, sad govori o dogovoru: Što je Trump zapravo htio od Grenlanda?
Prijetio ratom saveznicima, sad govori o dogovoru: Što je Trump zapravo htio od Grenlanda?

Bivši američki obavještajni izvor izjavio je za New York Post da SAD godinama razvija oružja usmjerene energije, uključujući mikrovalne i laserske sustave koji mogu izazvati dezorijentaciju, jaku bol i krvarenje. No do sada, ističe, nije bilo neovisne potvrde da su takvi sustavi korišteni u Venezueli.

U priču se uključila i Rusija. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Moskva traži dodatna pojašnjenja Trumpovih tvrdnji te da su ruske službe dobile zadatak prikupiti više informacija o tom oružju.

ZAPLIJENILI IH AMERIKANCI Dva zaplijenjena venezuelanska tankera viđena kod Portorika
Dva zaplijenjena venezuelanska tankera viđena kod Portorika

Iako uporaba soničnog oružja sama po sebi nije zabranjena, pravni stručnjaci upozoravaju da je upitna zakonitost same operacije i uhićenja venezuelanskog predsjednika.

